Bülent Ersoy: Ben mi paraya sıkıştım, ancak çişim geldiği zaman sıkışırım!

Bülent Ersoy, borcu olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili olarak, "Ben mi paraya sıkıştım, ben ancak çişim geldiği zaman sıkışırım" dedi.

Bülent Ersoy, önceki gün Ataköy Marina'da bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Konser öncesi kameralar karşısına geçen sanatçı, "Bugün yine çok güzelim. Böyle güzelliği görmek herkese nasip olmaz, güzelce çekin ablanızı" diye konuştu. Mücevherleriyle dikkat çeken Ersoy, "Özel bir mücevhercim var. Bir takı bir daire fiyatına. Gidiyorum mücevher alıyorum, rahatlıyorum" dedi.

"Ben sadece çişim geldiği zaman sıkışırım"

Paraya sıkıştığı ve Marmaris’teki arsasını sattığı haberlerine de açıklık getiren sanatçı, “Ben mi paraya sıkıştım, yapmayın arkadaşlar. Ben ancak çişim geldiği zaman sıkışırım! 90 senesinde almıştım ben orayı. Yol geçmiyor, ikinci derece sit alanı. Elektrik yok, su yok o yüzden kullanamadım. Ben de sattım. Onun yerine denize sıfır bir arazi aldım.Antalya’da özel bir çiftlik yapacağım kendime. En azından imarı var” diye konuştu.