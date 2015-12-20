Bülent Ersoy, aynı elbisenin bütün bedenlerini satın aldı, işte nedeni...

Bülent Ersoy'un Kanyon AVM'deki Harvey Nicholas mağazasına giderek ilginç bir alışveriş yaptığı öne sürüldü. 4 bin liralık bir elbise beğenen Ersoy, 44 bedeninin olup olmadığını sordu. Posta Karnaval'da yer alan iddiaya göre, istediği bedenin kalmadığını öğrenen Ersoy, "Bu elbise bana nasip olmadı ama kimsenin üstünde görmek istemiyorum" diyerek mağazadaki bütün bedenleri satın aldı.

Toplam alışverişi için 16 bin lira ödeyen Ersoy, alışverişe birlikte çıktığı yakınına "Zayıflayıp 42 bedene geleceğim, diğerlerini de kimseye vermem" dedi.