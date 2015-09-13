Bülent Ersoy: Aylan Kurdi'den haberim yoktu, ben sığınmacılara yardım etmem

Bülent Ersoy, fotoğrafları tüm dünyada geniş yankı uyandıran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'den haberi olmadığını söyledi. Bülent Ersoy, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar hakkında, "Ben onlara yardım etmem" ifadelerini kullandı.

ürkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar hakkında konuşan şarkıcı Bülent Ersoy, "Sığınmacılara yardım ediyor musunuz" sorusuna "Hayır, ben onlara yardım etmem" yanıtını verdi.

Ersoy, “Sözlerim yanlış anlaşılırsa anlaşılsın. Bizim aç insanlarımız var, sefaletle boğuşan insanlarımız var. Bunlar tabii ki hassas konular. Benim kanım, canım, vatandaşlarım dururken zannetmiyorum ki oraya yardım edeyim. İsteyen kızsın, isteyen söylensin ama benim görüşüm bu” ifadelerini kullandı.

Cansız bedeni Bodrum'da karaya vuran ve tüm dünyanın gündemine gelen Aylan Kürdi sorusuna ise Ersoy, ”Haberin yoktu, ben o tarihlerde yurtdışındaydım. Onların gelme taraftarı değilim” yanıtını verdi.

Gözlük mağazasında görüntülenen Ersoy muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz?” sorusunu kahkaha atarak “Hiçbir şey yapmıyorum. Durmadan para harcıyorum” diye yanıtladı.