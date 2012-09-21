Bülent Ersoy: Asgarisini öde evladım, asgarisini

İzmir'den İstanbul’a giden Bülent Ersoy, kredi kartı ödemesi için Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde durdu. Bir gencin yardımıyla 10 bin 700 liralık borcunun asgari ödemesini yapan Ersoy, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Karacabey ilçe merkezinde bir bankanın ATM’si önünde duran otomobilde Bülent Ersoy’u gören vatandaşlar bir anda aracın çevresini sardı.

Ersoy hayranları, cep telefonları ile şarkıcının fotoğraflarını çekti.

Şoförünün kullandığı araçtan inmeyen Ersoy, kredi kartının ödemesi için bir gençten yardım istedi.

Şıklığıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, verdiği parayla 10 bin 700 liralık borcun asgari tutarını yatıran gencin getirdiği dekontu dikkatle inceledikten sonra teşekkür etti.

Aracının etrafını saran hayranlarıyla kısa sohbet eden Ersoy, daha sonra İstanbul’a hareket etti.