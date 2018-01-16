Bülent Ersoy: Alacak olsam Tarkan Beyefendiye'ye 36 bin liralık hediye mi alırım?

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Bülent Ersoy'un Tarkan'a 36 bin liralık ev hediyesi vermediğini söyledi.

Konuya ilişkin Ersoy'u arayan Semercioğlu, "Bülent Hanım’a sordum. 'Ne münasebet!' dedikten sonra ekledi: 'Alacak olsam Tarkan Beyefendiye’ye 36 bin liralık hediye mi alırım? O çok daha fazlasını hak ediyor.' 'Şu sıralar düet yapmak üzere üstünde çalıştığınız ‘Ümit Hırsızı’ şarkısı için Tarkan’a ödeme yaptınız mı?' diye sordum... 'Bizim seviyemizdeki isimler arasında böyle şeyler konuşulmaz. Tarkan Beyefendi daha önce düet yaptığımız ‘Kor’ şarkısı için de, şimdiki şarkı için de eskilerin deyimiyle tek bir delikli kuruş talep etmemiştir. Bilgilerinize sunarım gazeteci bey" dediğini aktardı.

Semercioğlu'nun Hürriyet'teki yazısından (16 Ocak 2018) ilgili bölüm şöyle:

Bülent Ersoy’un Tarkan’ın eşine 11 bin liralık beşibiyerde taktığı, 25 bin liralık da pırlanta seti hediye ettiği söylenmişti.

Bülent Hanım’a sordum.

“Ne münasebet!” dedikten sonra ekledi: “Alacak olsam Tarkan Beyefendiye’ye 36 bin liralık hediye mi alırım? O çok daha fazlasını hak ediyor.”

“Şu sıralar düet yapmak üzere üstünde çalıştığınız ‘Ümit Hırsızı’ şarkısı için Tarkan’a ödeme yaptınız mı?” diye sordum...

“Bizim seviyemizdeki isimler arasında böyle şeyler konuşulmaz.

Tarkan Beyefendi daha önce düet yaptığımız ‘Kor’ şarkısı için de, şimdiki şarkı için de eskilerin deyimiyle tek bir delikli kuruş talep etmemiştir.

Bilgilerinize sunarım gazeteci bey” yanıtını verdi.

Bu hafta yemeğe çıkarmaya söz verdim Bülent Hanım’ı.

Asıl havadisleri o yemekten sonra veririm...