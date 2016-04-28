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Bülent Ersoy 8 saat kuaförde kaldı

"Ne yapayım varlıklı bir kadınsam, hepsini sizlere bırakacağım"

28 Nisan 2016 17:34

Müziğin 'Diva' lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, önceki gece Sadık Kuaför’de görüntülendi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Akşam saat 18:00′da geldiği kuaför dükkanında saçlarını boyatan ve bakım yaptıran Ersoy, saat 02:00′da işini bitirerek çıkış yaptı. Magazin sayfalarında sürekli aldığı gayrümenkuller ve parası ile yer alan Ersoy, “Ne yapayım varlıklı bir kadınsam, hepsini sizlere bırakacağım. O kadar kahrımızı çekiyorsunuz” diyerek çıkan haberlerden rahatsız olmadığını belirtti.

Kuaföre bornozu ile gelen Bülent Ersoy, “Evet üzerimdeki bornoz, ben çatlak birisiyim. Böyle gider sahneye bile çıkarım, umrumda bile olmaz” diyerek kahkaha attı.

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