Bülent Ersoy, 40 milyon liraya iki villa aldı!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 40 milyon TL ödediği villaların tapu işlemleri için Bodrum'a gitti. Ersoy, "Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" dedi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de villalarının bulunduğu siteden, iki süper lüks villayı tek seferde satın aldı.

Ersoy, 40 milyon liraya aldığı Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'a gitti.

Bodrum'da arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Ersoy, çıkışta yaptığı açıklamada "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim." dedi.

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım." diye konuştu.