Bülent Emrah Parlak-Burcu Gönder çifti boşandı

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının iki oyuncusu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, bugün anlaşmalı olarak boşandı. 5 yıllık evliliği biten çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti annede kaldı. Çift yaptıkları açıklamada bütün sorunları aşarak medeni bir şekilde aşk serüvenlerini bitirdiklerini açıkladı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Burcu Gönder avukatı Beybin Somuk ile Bülent Emrah Parlak da avukatı Bahar Varol ile katıldı. Gizli görülen celsede mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayetini anneye verdi. Taraflar birbirinden tazminat talep etmedi.

Haberleri yalanladılar

Bir gazete haberinde Burcu Gönder, eşi Bülent Emin Parlak'ın tektaş yüzüğüne kadar aldığını ve Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti. Boşanma davasının ardından çift haklarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"Dostluğumuz hep baki"

Evliliklerinin gerçek bir aşk evliliği olduğunu söyleyen Bülent Emrah Parlak, "Aşk serüveniydi, sevda ilişkisiydi. Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti. Yine sevgiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Burcu Gönder ise "Dostluğumuz hep baki. Bu hayatımızın sonuna kadar devam edecek. Kızımız için elimizden gelen her şeyi onun için yapacağız" diye konuştu.