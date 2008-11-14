T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bülent Eczacıbaşı'ndan iki 'bis'

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, özel konserde Borusan İstanbul Filârmoni Orkestrasını konuk şef olarak yönetti.

14 Kasım 2008 02:00

Borusan Holding'in 2006'da başlattığı "Konuk Şef" projesinin son konuğu Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı oldu.

Bülent Eczacıbaşı’nın konuk şef olarak katıldığı Borusan Özel Konseri, Lütfi Kırdar Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. P.I. Çaykovski’nin "Fındıkkıran Bale Süit"inin 4 bölümünü yöneten Eczacıbaşı, konser sonunda dakikalarca alkışlandı. Eczacıbaşı konser sonu iki kere bis yaptı.

Borusan Holding’in ‘Konuk Şef’ projesi kapsamında, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın bu yıl üçüncüsünü verdiği özel konser, Lütfi Kırdar Anadolu Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1200 davetlinin izlediği konserde orkestra Onursal Şef Gürer Aykal yönetiminde W.A. Mozart, S. Prokofiev ve P.I. Çaykovski’nin eserlerini seslendirdi. Orkestra şefliğindeki başarılı performansı ile dikkat çeken ve davetlilerin dakikalarca alkışladığı konuk şef Bülent Eczacıbaşı iki kere bis yaptı.

Konsere, “Konuk Şef" projesinde geçen yıl burs kazanarak yurtdışında eğitim alan genç fagot sanatçısı Burak Özdemir de solist olarak katıldı.

Projenin ilk konserinde Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2007'deki ikinci özel konserinde ise Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un orkestrayı yönetmişti.

Müzik bursu olarak kabul edilen bağışların, her yıl klasik müzik alanında yetenekli genç bir sanatçının yurt dışında lisanüstü eğitim alması ve bu şekilde Türkiye'de klasik müziğin gelişmesine destekte kullanıldığı kaydedildi.

Konuk şef konserleri sürecek

"Konuk Şef" projesinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası her yıl iş dünyasının, medyanın, toplumun önde gelen bir isminin bağış karşılığında yönettiği özel bir konser veriyor.

Konuk Şef’in yaptığı bağış, klasik müzik alanında yetenekli genç bir sanatçının yurtdışında eğitim alması için değerlendiriliyor.

Borusan, proje ile genç sanatçıların yurtdışında en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamayı, böylelikle ülkemizde klasik müziğin gelişimine destek olmayı amaçlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24