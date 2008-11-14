Bülent Eczacıbaşı'ndan iki 'bis'

Borusan Holding'in 2006'da başlattığı "Konuk Şef" projesinin son konuğu Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı oldu.



Bülent Eczacıbaşı’nın konuk şef olarak katıldığı Borusan Özel Konseri, Lütfi Kırdar Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. P.I. Çaykovski’nin "Fındıkkıran Bale Süit"inin 4 bölümünü yöneten Eczacıbaşı, konser sonunda dakikalarca alkışlandı. Eczacıbaşı konser sonu iki kere bis yaptı.



Borusan Holding’in ‘Konuk Şef’ projesi kapsamında, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın bu yıl üçüncüsünü verdiği özel konser, Lütfi Kırdar Anadolu Salonu’nda gerçekleştirildi.



Yaklaşık 1200 davetlinin izlediği konserde orkestra Onursal Şef Gürer Aykal yönetiminde W.A. Mozart, S. Prokofiev ve P.I. Çaykovski’nin eserlerini seslendirdi. Orkestra şefliğindeki başarılı performansı ile dikkat çeken ve davetlilerin dakikalarca alkışladığı konuk şef Bülent Eczacıbaşı iki kere bis yaptı.



Konsere, “Konuk Şef" projesinde geçen yıl burs kazanarak yurtdışında eğitim alan genç fagot sanatçısı Burak Özdemir de solist olarak katıldı.



Projenin ilk konserinde Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2007'deki ikinci özel konserinde ise Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un orkestrayı yönetmişti.



Müzik bursu olarak kabul edilen bağışların, her yıl klasik müzik alanında yetenekli genç bir sanatçının yurt dışında lisanüstü eğitim alması ve bu şekilde Türkiye'de klasik müziğin gelişmesine destekte kullanıldığı kaydedildi.



Konuk şef konserleri sürecek



"Konuk Şef" projesinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası her yıl iş dünyasının, medyanın, toplumun önde gelen bir isminin bağış karşılığında yönettiği özel bir konser veriyor.



Konuk Şef’in yaptığı bağış, klasik müzik alanında yetenekli genç bir sanatçının yurtdışında eğitim alması için değerlendiriliyor.



Borusan, proje ile genç sanatçıların yurtdışında en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamayı, böylelikle ülkemizde klasik müziğin gelişimine destek olmayı amaçlıyor.