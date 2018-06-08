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Bülent Eczacıbaşı'dan taziye mesajı

İSTANBUL, (DHA) ECZACIBAŞI  Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı

08 Haziran 2018 17:34

İSTANBUL, (DHA) ECZACIBAŞI  Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.
Eczacıbaşı, \"İş dünyamızın öncü isimlerinden, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yarattığı güçlü kurumlarla, sanayimize  katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak olan Erdoğan Demirören\'in başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim\" dedi.
 

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