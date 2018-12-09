Bülent Eczacıbaşı: Fotoğrafçımıza, müzisyenimize, ressamımıza olanak sağlamadık, destek olmadık

Eczacıbaşı Topluluğu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türk fotoğrafçılarını çok dinamik ve gelişmeye açık bulduğunu söyleyerek, "Fotoğrafçılarımıza yeterince olanak sağlamadık, bir galerileri bile olmadı.Fotoğrafçılarımız istisna mı hayır, biz müzisyenlerimize de, ressamlarımıza da, heykeltıraşlarımıza da destek olmadık" dedi.

Eczacıbaşı devamında, " Fotoğrafçılar koleksiyoner odağına girmediler. Biz gerekli ilgiyi gösterebilirsek hiç şüphem yok dünya çapında fotoğrafçılarımız kesin olarak ortaya çıkacak" diye konuştu.

Milliyet'ten Ercan Arslan'ın haberine göre Eczacıbaşı, fotoğraf tutkusunu, "Fotoğraf insana görmeyi öğretiyor. Başka bir gözle bakıyorsun etrafına, başka ayrıntıları görebilir hale geliyorsun. Seni iş dünyasından alıp başka bir dünyaya götürüyor. Müthiş bir kopma, farklılaşma, değeri büyük" diyerek anlattı.

Manzara fotoğrafının kendisi için bir şey ifade etmediğini belirten Eczacıbaşı daha çok içinde insan olan ve insana ait bir etkileşim taşıyan unsurlar olan fotoğrafları sevdiğini kaybetti.

"Instagram bana fotoğrafların mutlaka üstün sanat değeri taşıması gerekmediğini öğretti" diyen Eczacıbaşı, "Fotoğraflarım hakkında farklı yorumlar aldım ve bunun ayrı bir zevki olduğunu keşfettim açıkçası" sözlerini sarf etti.