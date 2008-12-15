Bülent Ecevit’in mezarı taşınıyor

Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit’in mezarını, “ölümün gölgesi” olarak nitelendirdiği Devlet Mezarlığı’ndan, “uçurtmaların gölgesindeki” Ahlatlıbel’e taşıyabilmek için Milli Savunma Bakanlığı’ndan gerekli onayı aldı.



Ecevit çiftinin son yıllarında birlikte uzun yürüyüşler yaptığı Çankaya Belediyesi sınırlarındaki Ahlatlıbel’in seçilmesinde, Rahşan Ecevit’in, ölümün kuşattığı bir mezarlık yerine, her gün binlerce kişinin buluştuğu bir bölgeyi tercih etmesi etkili oldu.



Mezar alanı değil



Bülent Ecevit 5 Kasım 2006’da yaşama veda etmişti. Mezarı, Rahşan Ecevit için ilk günden itibaren önemli bir sorun oldu. 11 Kasım’da düzenlenen cenaze töreni sırasında kilometrelerce mesafeyi eşinin tabutunu bırakmadan yürüyen Rahşan Ecevit, aynı zamanda eşini istemediği bir mezarlığa da götürüyordu.



Eşinin Devlet Mezarlığı’na defnedilmesine karşı çıkan Rahşan Ecevit, gerekli hazırlıklar yapılmadığı için ilk aşamada bu öneriyi kabul etmek zorunda kaldı. Bir daha da mezarlığa hiç gitmedi.



DSP’nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, eşinin mezarının başka bir yere taşınması için başvuruda bulunduğu Milli Savunma Bakanlığı’ndan geçtiğimiz günlerde olumlu yanıt aldı.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, mezarın naklinde bir sorun bulunmadığını, gerekli desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Rahşan Ecevit’in yakında Çankaya Belediyesi’ne başvurması bekleniyor.



Ecevit’in yıllarca resmi korumalığını yapan, DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün, Rahşan Ecevit’in Ahlatlıbel tercihinde, “Devlet Mezarlığı’nın tamamen ölümü temsil eden sessiz bir mezarlık, buna karşılık Ahlatlıbel’in yaz kış binlerce başkentlinin ziyaret ettiği yaşam dolu bir yer olmasının” etkili olduğunu bildirdi.



Mezarını ziyaret etmedi



Birgün, belediyelerin istedikleri yerleri mezar yeri ilan edebildiğini, ancak, Çankaya Belediyesi’ne resmi başvuruyu yaptıktan sonra teknik olarak nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin ortaya çıkacağını, henüz ayrıntıların belli olmadığını anlattı.



Rahşan Ecevit, isteği gerçekleştiğinde, rüzgârı sayesinde çocukların uçurtma alanı olarak kullandığı bu tepeye gelen binlerce kişinin aynı zamanda mezarı da ziyaret etmesiyle eşini, hayatın bir parçası haline getirmiş olacak.





