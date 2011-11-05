Bülent Ecevit mezarı başında anıldı

T24 - Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit ölümünün 5. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.



Devlet Mezarlığındaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın ve çok sayıda partililer katıldı.



Törene katılanlar Ecevit'in kabrine çelenk koyarak, dua ettiler. Rahşan Ecevit'in soğuk algınlığı nedeniyle rahatsız olduğu ve bu nedenle törene katılamadığı öğrenildi.

Demirel de 'CHP 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i Anma Toplantısı'na katıldı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel , Bülent Ecevit'in 5. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen "CHP 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i Anma Toplantısı"na katıldı.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Bu toplantıya beni davet eden CHP'nin değerli Genel Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bu davet bir onurdur. Uygarlık numunesidir. Tartışılacak bir tarafı yoktur. Aslında demokratik bir harekettir. Türkiye'de siyasetçiler birbirine küsmeye devam etmeli mi? Bir sözümüz var. Barışmasını bilmeyen kavga etmemeli. "Siyaseti kendimiz için yapıyor değiliz. Halk için yapıyoruz. Siyaset yapanların sıkıntıları vardır. Gelirler, şartlar, fırsatlar, imkanlar ülke yararına düşündükleri çeşitli pozisyonlara koyar. Her şey bu ülke içindir. Bizim de geçmişte yaptığımız mücadeleler Türkiye içindi. Öyleydi öyle olmaya devam edecektir. Muhterem Rahşan Hanımefendi'yi saygı ile selamlıyorum. Ona da başsağlığı diliyorum."



