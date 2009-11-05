Bülent Ecevit kabri başında anıldı

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 3. yıl dönümünde devlet mezarlığındaki kabri başında anıldı.

DSP Genel Başkanı Masum Türker, törende Ecevit'in mezarına çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Türker, yaptığı konuşmada, ''Demokratik Sol Hareket''in kuramcısı, DSP'nin kurucusu olan, Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alması konusunda ulusal duruşuyla bundan sonra herkese örnek gösterilecek Ecevit'in ölüm yıl dönümü nedeniyle burada bulunduklarını söyledi.

Her 5 Kasım'ın kendileri için nerede olduklarını, nereden geldiklerini, kim olduklarını hatırlatacak bir gün olduğunu kaydeden Türker, ''Bugün aslında Türkiye'de unutturulmak istenen sol hareketi meşrulaştıran ve bu hareketi düşünceden eyleme dönüştüren rahmetli Ecevit'in ne kadar öngörülü ve bu hareketin dinamizmi içinde geleceği nasıl yakaladığını hep hatırlatacaktır. Kendisinin eksikliğini yalnız biz demokratik solcular değil, şu anda Türkiye hissediyor'' dedi.

Bülent Ecevit'in bir konuşmasında, ''Eğer Allah yolunda olan tarikatlar bir gün iktidar yoluna girerlerse Türkiye'nin gidişi ve izlenecek yol bizi hem dünyadan, hem çağdaşlıktan uzaklaştırır'' dediğini hatırlatan Masum Türker, ''Biz burada kendisine söz veriyoruz. İktidar yolunu çeşitli şekillerde elde edenlerin, Türkiye'yi bugünkü duruma getirenlerin önünde hep dikileceğiz. Nitekim 10 Kasım gününü farklı şekilde yorumlamak isteyenlere ilk çıkışı biz yaptık. Bu konuda kendisinin öngörüsü içinde hareket ettik'' diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Türker, Ecevit'in ruhuna şekil veren ve yapılandıran düşüncelerinin sürekli kendileriyle birlikte ve kendilerinden sonraki kuşaklarca da yaşatılacağını belirtti. Demokratik solun bir düşünce, bir hareket olarak başladığını anlattı.

DSP Genel Başkanı Türker'in konuşmasının ardından Ecevit'in kabri başında Kur'an okundu ve dua edildi.

Törende, bazı partililer de Bülent Ecevit için yazdıkları şiirleri okudu.

Törene, eski genel başkan Zeki Sezer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski bakanlardan Hikmet Sami Türk, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun ve milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.