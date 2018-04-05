Bülent Ecevit, dedesinin Kürt olduğunu mezar taşından öğrenmiş

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in, dedesi Mustafa Şükrü Efendi'nin Kürt asıllı olduğunu mezar taşındaki yazıdan öğrendiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, gazeteci Mehmet Çetingüleç, yazdığı ‘Ecevit’in Anıları: 12 Yıl Saklı Tutulan ‘Veda’ Sohbetleri’ kitabıyla eski başbakanın yaşamına dair bilinmeyenleri aktardı. Kitabın, Ecevit’in vefatından üç yıl önce Çetingüleç’e aktardıklarına dayandığı, kitapta bir de fotoğraf albümü bulunduğu belirtildi.

Kitaba göre, hükümetin gündeminde Kürt açılımının olduğu tarihte, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır konuşmasında, ‘Kürt sorunu’, ‘Kürt realitesi’ gibi ifadeler kullanması üzerine Ecevit ailesinden örnek vererek konuyla ilgili görüşlerini sıraladı.

"Şimdi bizler ne oluyoruz? Kürt mü, Türk mü?"

Gazeteci Çetingüleç’e göre, dedesi Mustafa Şükrü Efendi’nin de Kürt asıllı olduğunu söyleyen Ecevit, uzun yıllar sonra mezarlık ziyareti sırasında, mezar taşındaki yazıdan dedesinin Kürt olduğunu öğrendi.

Ecevit konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı: “Kastamonu’nun Daday ilçesi o dönem Kürtlerin yaşadığı bir bölgeymiş. Anne tarafım ise Osmanlı Sarayı’na dayanıyor. Büyükannemin kocası Suudi Arabistan’da kutsal toprakları muhafaza etmekle görevlendirilen Şeyh-ül Haremeyn Hacı Emin Paşa. Annemin büyük babası ise Salih Paşa’dır. Şimdi bizler ne oluyoruz? Kürt mü, Türk mü? İki toplum öylesine iç içe geçmiştir ki, Kürt-Türk diye ayrım yapmak imkansız. Böyle bir ayrımın hiç kimseye ve ülkeye faydası olmaz. Kurtuluş Savaşı’nı birlikte vermişiz. Gelibolu’da birlikte savaşmışız…”