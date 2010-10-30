-BÜLENT ECEVİT ANILACAK ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, DSP tarafından ''Bülent Ecevit'i Anma ve Anlama Haftası'' etkinlikleri kapsamında anılacak. DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, yaptığı yazılı açıklamada, DSP'nin kurucusu Bülent Ecevit'in 1-7 Kasımda düzenlenecek bir dizi etkinlikle anılacağını bildirdi. Erçelebi, bu çerçevede, 1-7 Kasım 2010 tarihlerini ''Ecevit'i Anma ve Anlama Haftası'' olarak ilan ettiklerini, bu tarihlerde tüm DSP il, ilçe ve belde örgütlerinde programlar yapılacağını belirtti. Hafta etkinliklerinin 1 Kasım Pazartesi günü Genel Başkan Masum Türker'in, Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini, partililerle birlikte ziyaretiyle başlayacağını ifade eden Erçelebi, Ecevit'in vefat ettiği 5 Kasımda da bütün örgütlerin, bayraklar ve Bülent Ecevit'in posterleriyle donatılacağını kaydetti. Erçelebi, Masum Türker'in mesajının tüm il, ilçe ve beldelerde okunacağını, il, ilçe ve belde başkanlarının parti örgütleriyle birlikte Bülent Ecevit ile ilgili anma toplantıları düzenleyeceğini aktardı. Erçelebi, 6 ve 7 Kasımda bütün il örgütlerinde Başkanlık Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin konuşmacı olarak katılacağı, Ecevit'i anma toplantılarının halka açık yapılacağını bildirdi. Erçelebi, ''Böylece Ecevit, Türkiye genelinde bir hafta boyunca anılacak, ilkeleri ve görüşleri halkımızla paylaşılacaktır. Özellikle genç kuşağa Ecevit anlatılacaktır'' açıklamasında bulundu. ''Bülent Ecevit, 12 Eylül faşizmine karşı direnmek ve emekçilerin haklarını korumak için DSP'yi kurdu. DSP, emekçilerin hak mücadelesinden doğduğu kadar faşizme, baskılara, yasaklara karşı bir direnme merkezi olarak siyasi yaşamına başlamıştır'' diyen Erçelebi, açıklamasında şunları kaydetti: ''Bugün de AKP Hükümeti'nin baskıcı 'ben yaptım oldu' yaklaşımına karşı tek direnç noktası, Bülent Ecevit'in kurduğu DSP'dir. DSP, AKP'yi alternatifsizmiş gibi gösterme çabalarına karşı da halkımızın ve demokrasiyi savunan güçlerin tek direnç ve umut noktası olmaya devam etmektedir. Bülent Ecevit'in söylediği gibi, 'inançlara saygılı laiklik' felsefemizle, laikliği her zaman Cumhuriyet'in dayandığı en temel ilke olarak görüyoruz. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi olan çağdaşlık, vazgeçilmez ilkemiz olduğu gibi, tek dayandığımız güç, halk egemenliğidir. Onun için DSP, önümüzdeki seçimlere, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini oluşturan çağdaşlık, laiklik ve halk egemenliği mücadelesi için halkla el ele vererek girecektir. Bu düşüncelerimizin kaynağı, kurucumuz, kuramcımız Bülent Ecevit'tir. Onun, Atatürk'ü en iyi yorumlayan 'Atatürk ve Devrimcilik' kitabında ifade ettiği söylemleri hayata geçirerek, DSP'nin Atatürkçü, devrimci ve halkçı yönünü bundan sonra eylemlerimizle ve söylemlerimizle hayata geçireceğiz.''