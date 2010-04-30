Bülent Dikmener Ödülü, Önay Yılmaz'a

T24 - Bu yıl 31'incisi düzenlenen "Bülent Dikmener Haber Ödülü"ne T24 yazarı Milliyet gazetesi muhabiri Önay Yılmaz değer görüldü.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet gazetesi yazı işleri müdürlüğü görevi sırasında hayatını kaybeden Bülent Dikmener anısına bu yıl 31’incisi düzenlenen yarışmanın seçici kurulunun Müfit Alaçalı, Yalçın Bayer, Fikret Dağlıoğlu, Orhan Erinç, Yalçın Eryalçın, Doğan Katırcıoğlu, Ergin Konuksever, Turgay Olcayto, Deniz Som, Yılmaz Tunçkol ve Ulvi Yanardağ’dan oluştuğu kaydedildi.



Açıklamada, Seçici Kurulun, "Bülent Dikmener Haber Ödülü"ne, Önay Yılmaz’ı, "Ayamama Gerçekleri" başlığıyla 11 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayımlanan haberiyle ödüle layık bulduğu bildirildi.



Kurulun, Sevgim Denizaltı’ya da "Cepten Sesli Mesaj: İşten Kovuldunuz!" başlıklı haberiyle "Özendirme Ödülü" verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



Üç yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Turhan Narler anısına konulan "Yerel Gazetecilik Ödülü"ne ise Özdiyarbakır gazetesi muhabiri Engin Öztürk ve Çanakkale’de yayımlanan Aynalı Pazar gazetesinden Murat Kıray’ın layık görüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, ödüllerin 15 Mayıs Cumartesi günü Çanakkale’de düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği kaydedildi.







