Bülent Arınç'tan 'İmrali'ya 3.heyet' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, imralı'ya gidecek yeni heyete ilişkin; "Bugün MİT Müsteşarıyla, Adalet Bakanımızla görüşüldüğüne göre, zannediyorum bu konuda bir gelişme olabilir. Adalet Bakanımız, eğer oraya bir heyet gidecekse, hangi milletvekillerinin gidebileceğine karar verecektir" ifadelerini kullandı.

Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosu'nda "Tarihi TRT Türk Müziği Arşivi" tanıtımı ve "www.trtkulliyat.com" adlı internet sitesinin açılış özel programının ardından konuşan Bülent Arınç, "İmralı'ya gidecek 3. heyetle ilgili gelişme var mı, isimler belli mi?" sorusu üzerine Arınç, şunları kaydetti:

"Ben onları bilmem. Bugün MİT Müsteşarıyla, Adalet Bakanımız ile görüşüldüğüne göre, zannediyorum bu konuda bir gelişme olabilir. Adalet Bakanımız, eğer oraya bir heyet gidecekse, hangi milletvekillerinin gidebileceğine karar verecektir. Bunları önümüzdeki süreçte hep birlikte takip edeceğiz."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi. Hava şartlarından biraz gözüm korktu ama kendisi yarın ve pazartesi günü Çanakkale'de olacağını ifade etti. Sağlık, afiyet diledik. Kendisinin de çok selamları var. Sağlıklı buldum kendisiyle telefonda görüştüğümde" diye konuştu.