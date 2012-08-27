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Bülent Arınç'tan Çiçek'e: 11 maddelik mutabakat metninin muhatabı kim?

Soruyu, teröre karşı 11 maddelik mutabakat metni hazırlayan Meclis Başkan'ı Cemil Çiçek'e, Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç yöneltti

27 Ağustos 2012 23:44

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in açıkladığı 11 maddelik ''Teröre Karşı Ulusal Mutabakat'' önerisiyle ilgili, hükümet kanadından değerlendirme geldi. Konu, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a soruldu. Arınç, "Ben metinde muhatabın kim olduğunu bulamadım, kime karşı yapılmıştır; muhatabı hükümet değildir" dedi.

"Meclis Başkanı maksadını açıklayacaktır" diyen Arınç şunları söyledi: 
 
"Meclis içindeki partilerin imzalaması gereken bir bildiri mi yoksa sadece kamuoyuna ilan edilen bir düşünce mi?
 
Maddeler okunduğunda 'evet budur, böyle olmalıdır' denir. Ama muhatabı hükümet değildir ve kim olduğunun açıklanması gerekir.
 
'Halkın arzu ettiği 11 maddelik muhtırayı açıklamak istiyorum, sahip çıkanlar ilan etsinler' mi demek istemiştir. Bunu bilemiyorum ve bunu Başkan'a siz basın mensupları sorarsınız. 'Neyi amaçlıyorsunuz, muhatabınız kimdir, kimlerden olumlu yanıt bekliyorsunuz' diye sorulması gerekir."
 
 

'Neden o kamp'

 
 
Öte yandan Bülent Arınç'a, CHP heyetinin Hatay'daki Apaydın Kampı'na alınmaması olayı soruldu.
 
"Onlarca kamp varken neden rütbeli-rütbesiz Suriyeli askerlerin aileleriyle birlikte kaldığı kampa girmek istiyorlar" diyen Arınç, "BM ve uluslararası mevzuata sivil ile asker kişilerin kaldığı kampların statüleri farklıdır" ifadesini kullandı.
 
"Askerler emre itaatsizlik ederek ülkelerinden ayrılırlar ve bu insanların kimliklerinin bilinmesi kendilerinin ve ülkelerindeki yakınlarının hayatını tahlikeye sokar" diyen Arınç şunları söyledi:
 
"'Acaba kampta Müslüman kanı dökmek için asker mi yetiştirliyor' demek, dikkatleri başak bir yere çekme çabasıdır. Sivillerin yaşadığı onlarca kamp varken milletvekilleri, kişilerin rızası da olmadan, o kampa girmek istiyorlar. Bu siyasi ve provokatif amaçlı bir harekettir."
 

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