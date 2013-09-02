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Politika

Bülent Arınç böyle öpüleceğini hiç tahmin etmemişti

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bir vatandaş tarafından öpüldüğü an objektiflere böyle yansıdı

02 Eylül 2013 13:18

Manisa’da bir nikâh töreninde şahitlik yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Örf, adet ve geleneklerimizde biz evliliği çok önemseriz ve hatta kutsarız. Bizim için nikâhsız beraberlikler iyi değildir" dedi. Nikâh sonrasında yaşlı bir vatandaş Arınç’ı öptü. Arınç zor anlar yaşadı.

İlker Kılıçaslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP'li  Manisa İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz ve eşi Emine Solmaz'ın oğlu Hüseyin Solmaz ile ENSAR Vakfı Manisa Şube Başkanı Arif Çeler ile eşi Ayşe Çeler'in kızları Betül Çeler'in düğününe katıldı.

Genç çift inşaat mühendisi Hüseyin Solmaz ile sınıf öğretmeni Ayşe Çeler'in nikâh şahitliğini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vali Abdurrahman Savaş, MHP'li Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ak Parti Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Selçuk Özdağ, Muzaffer Yurttaş ile Uğur Aydemir yaptı.

 

Nikâhsız beraberlik iyi  değildir

 

Toplumda evliliğin önemine değinen Başbakan Yardımcısı Arınç, "Bizim inancımızda evlilik çok önemli. Nikâh çok önemli. Örf, adet ve geleneklerimizde biz evliliği çok önemseriz ve hatta kutsarız. Bizim için nikâhsız beraberlikler iyi değildir. Bu nedenle nasibi çıkınca çocuklarımıza evliliklerini yaptırmak, onları bir araya getirmek çok güzel. Her şey nasip ve kısmetledir. Evlilik hayatı insanı kötülüklerden muhafaza eder. Bugün toplumda bir çok kötü ve hastalığın sebebinde maalesef buna karşıt durmak var. Bu gençlerimizin evliliği örnek oldu. Bu yaşlarda kendilerine evliliği kısmet etti Cenab-ı Hak. Allah hepimize böyle güzel evlatlar ve evlilikler nasip etsin" diye konuştu.

Arınç'ın ardından diğer şahitler tek tek söz alarak genç çifte mutluluklar diledi. Konuşmalardan sonra Başbakan Yardımcısı Arınç, genç çiftin nikâh cüzdanını gelin Betül Çeler'e verdi. Nikâh merasiminin ardından Başbakan Yardımcısı Arınç, genç çiftin ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada patlatılan havai fişeklerden Arınç'ın ürktüğü görüldü. Başbakan Yardımcısı Arınç, düğünde yarım saat kaldıktan sonra Ankara'ya gitmek için İzmir Havalimanı'na karayolu ile hareket etti.

 

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