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Bülent Arınç'ın 'çok mal haramsız olmaz' sözlerine AA'dan sansür

Bülent Arınç'ın tüm 'çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz' sözleri Anadolu Ajansı'nda sansüre uğradı

04 Mart 2014 11:32

CNN Türk'te katıldığı 'Ankara Günlüğü' programında 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ve sonrasında yaşananları değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamaları Anadolu Ajansı tarafından sansürlendi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğluna ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarına ilişkin konuşan Arınç, Meclis Başkanlığı’nın ardından satın aldığı evin öyküsünü anlatırken “İnşaat halindeyken bir eve girdik. Elimdekiler evin yarısını bile ödemeye yetmedi, ayda 7 bin lira ödemek suretiyle kredi çektim. Çok laf yalansız çok mal haramsız olmaz derler. Yine bir laf daha var, ‘Fakirler zenginlerden şu kadar yıl önce cennete gidecek’ derler. Yani zenginin işi zor. Hele helalinden değilse çok zor” dedi.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın Rıza Sarraf’ın uçağıyla umreye gitmesi ve 700 bin liralık saat hediye edilmesi iddiasıyla ilgili “Kolundaki saati ve çocuğunun parasını sorarsanız bana ben mahcubiyetten cevap veremem” ifadelerini kullanan Arınç, bir ayette “Müminler mallarıyla ve evlatlarıyla imtihan olunurlar” denildiğini belirterek “Bu kolay bir imtihan değildir. Allah bizi çocuklarımızla, malımız ve servetimizle imtihan etmesin” dedi.

Arınç'ın tüm bu sözleri Başbakan Yardımcısı'nın konuşmasını 7 bölüm halinde abonelerine servis eden Anadolu Ajansı’nın haberlerinde yer almadı.

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