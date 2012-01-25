-Bülent Arınç, yurda döndü İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Strasbourg ve Frankfurt'taki temaslarının ardından yurda döndü. THY'ye ait uçakla Frankfurt'tan İstanbul'a gelen Arınç'ı, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın karşıladı. Arınç, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisini, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) açmış, ardından Almanya'nın Frankfurt kentine geçerek, beraberindeki heyetle, Avrupa'da yayın yapan Türk gazetelerinin genel yayın yönetmenleri ve sivil toplum örgüt temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmüştü. Bu arada, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın heyetinde yer alan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de İstanbul'a geldi.