Bülent Arınç, Yiğit Bulut'un TRT'den ne kadar para aldığını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Haber’de haftada bir gün yayınlanan Derin Analiz programına konuk olarak katılan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut’a bölüm başı 2 bin 500 lira telif ödendiğini açıkladı. Bulut böylece ayda dört program karşılığı TRT'den 10 bin lira ücret alıyor.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, CHP Sözcüsü Haluk Koç, Arınç’a Başbakan Erdoğan’ın Başdanışmanı Bulut’un TRT’deki programıyla ilgili şu soruları yöneltti:

Ücret alması yasal mı?

“Başbakan Başdanışmanı Yiğit Bulut’un TRT’de program yaptığı doğru mudur? Yiğit Bulut TRT’de program yapıyorsa bu programın adı nedir? Haftada kaç gün hangi kanalda yayınlanmaktadır? Kamu görevlisi bir kişinin TRT’de program yapması ve karşılığında ücret alması yasal mıdır? Yasal değil ise Yiğit Bulut’a program ücreti nasıl ve hangi adla ödenmektedir? Yiğit Bulut’a TRT’nin ayda 40 bin TL ödediği doğru mudur? Doğru değilse Yiğit Bulut’a aylık ne kadar ödenmektedir?”

40 Bin TL doğru değil

Arınç, TRT Genel Müdürlüğü’nden aldığı bilgi ışığında Koç’a şu yanıtı verdi:

“Sayın Yiğit Bulut, TRT Haber kanalında haftada bir gün yayınlanan Derin Analiz programına konuk olarak katılmaktadır. Kendisine ayda 40 bin TL ödendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Anılan şahsa telif ücreti çerçevesinde bölüm başı 2 bin 500 lira ödeme yapılmaktadır.”