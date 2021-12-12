Bülent Arınç'tan Halk TV canlı yayınında gazeteci Barış Pehlivan'a: Yerinize oturun; beni bu konulara sokmayın

Halk TV ekranlarında yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programına bağlanan AKP'nin kurucularından olan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, hukukçu Salim Şen ve gazeteci Barış Pehlivan ile tartıştı. Arınç, 140journos'un belgeselinde yer alan ve devletle ilgili görüşlerini aktaran ve belgeselin Sedat Peker'le ilgili olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Röportaj ile ilgili detayları paylaşan Arınç Halk TV canlı yayınına bağlanarak şöyle konuştu:

"Benimle Ankara'da 2 saate yakın bir röportaj yaptılar. Bunu 20 dakika ile özetlemişler. Kurguda da 12 dakikaya düşmüştü. Kurgu montaj onlara ait. Ancak benim bu röportajda Sedat Peker ile ya da Sedat Peker'in anlattıkları ile ilgili herhangi bir şey bulunmamaktadır."

Hukukçu Salim Şen'in kendisine karşı önyargılı konuştuğunu ifade eden Arınç, kendisini dinlemediğini, görmediği bir şey hakkında fikir beyan ettiğini ifade etti.

Arınç'ın 'kendisinin Ergenekon Davas'ındaki tavrı da bellidir' dediği hukukçu Şen, Arınç'a şöyle yanıt verdi:

"Beni bilgisizlikle ve ön yargılı olmakla suçladınız. Söyledikleriniz içinde bir tek Ergenekon konusunda size katılıyorum. Siz ve içinde bulunduğunuz iktidar kumpaslarla sizin de 'bağırsaklarını temizliyor' diye ifade ettiğiniz tuzaklarla yüzlerce binlerce yurtsever, cumhuriyete, vatanına bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun yanında yer aldım. Size biat etmeyen, o FETÖ'cülere asla boyun eğmeyen orada dimdik hakkı hukuku, adaleti savunan bir avukat olarak tanıyor beni herkes. Emin olun Bülent Arınç sizi öyle tanımıyorlar. Kibrinizi biraz bırakın gerçekleri görün."

Bu açıklamanın ardından Şen, Arınç'a "Kurucusu olduğunuz AKP, Sedat Peker eliyle bir korku iklimi yaratırken, nasıl muhalefet ettiniz?" sorusunu yöneltti.

Arınç, soruya "Geçmişteki beyanlarıma bakarsanız neler söylediğimi ve yaptığımı görürsünüz. Şimdi elimde yazılı bir beyan yok. Arzu ederseniz yarın Gökmen Bey'e gönderirim" diye yanıt verdi. Şen ve program moderatörü Gökmen Karadağ'ın sözleri ve soruları bitmeden Arınç yayından ayrıldı.

Arınç'ın aniden yayından ayrılması üzerine Karadağ, "Sayın Arınç bu hiç yakışmadı size. Benim daha konuşacağım şeyler vardı sizinle. Bu programda kaç defa size yönelik eleştirilen oldu, size yönelik yorumlar yapıldı. Sonuçta siz komuoyuna mâl olmuş bir isimsiniz. Siz Türkiye'de milyonlarca insanın kaderini belirleyen bir iktidarın mensubuydunuz" dedi.

"Barış bey yerinize oturun"

Karadağ sözlerini sürdürürken Arınç yeniden yayına bağlandı. Karadağ'ın "Daha önce de birçok kez Halk TV'de yayınlanan programlarda hakkınızda konuşmalar oldu. Neden bugün bağlanma ihtiyacı duydunuz ve neden Barış'ın sorusunu dinlemeden yayından ayrılmak istiyorsunuz?" dediği Arınç şunları dile getirdi;

"Kaçtı sözü hiç yakışmadı. Benim siyasi hayatımı sizler yakından takip ediyorsunuz. Barış Bey yerinize oturun. Ben her akşam hakkımda ne söylediğinizi ailemle ilgili kişisel haklarıma saldırıda bulunduğunuzu biliyorum."

"Bana 'yerine otur' demek size düşmez"

Bu sözler üzerine gazeteci Barış Pehlivan ise "Bana 'yerine otur' demek size düşmez. Bugüne kadar yazdıklarımın hepsi belgeli. 18 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bugüne kadar bir tek haberimi bile tekzip ettiniz mi? Edemediniz. Sizin 'bana suikast düzenlenecekti yalanınız ile bu ülkenin asıl derin devleti, devletin en mahrem sırlarını açtı' size bunu soracaktım. Bana suikast düzenlenecekti yalanınız ile bizler Silivri'de çürütüldük. Size bunu soracaktım. 'Ben ahmakmışım' demekle kurtulunmuyor. Derin devlet belgeselinde sizin olmanız sorunlu bir şey. Ben bunu soracaktım." dedi.

Arınç, Barış Pehlivan'ın soruları üzerine, "Bakın beni bu konulara sokmayın. Ben sizinle özel bir yayın yapmıyorum." dedi.

Karşılıklı tartışmaların ardından Arınç programdan bir kez daha ayrıldı.

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