Sedat Peker, 140journos belgeselinde: "Toplum düşmanı gibi oldum, bir kesim benden nefret etti; ama şimdi seviyorlar"

T24 Haber Merkezi

140journos'un AKP'nin kurucularından olan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, gazeteci İsmail Saymaz ve İrfan Aktan'ın yer aldığı "ya devlet başa" adlı belgeseli yayınlandı. Peker, yıllar önce AKP iktidarına yakın olduğu yıllarda miting düzenleyerek "Barış için Akademisyenler İniyasitifi"ni "Oluk oluk kanlarını akıtacağız" sözleriyle tehdit etmesine ilişkin olarak, "Toplum düşmanı gibi oldum, bir kesimin hepsi benden nefret etti ama şimdi seviyorlar. Olayın dışına çıktığında manyaklığı görebiliyorsun" dedi.

Peker, belgeselde "oluk oluk kanlarını akıtacağız" tehdidiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Kötü bir şey yaptım ama iyi yaptım, becerdim. Manyakça bir şey; şimdi ben bunu der miyim normalde? Ama onu demek için o iklimi oluşturmak için bir şey lazım. Bunu şairler bulamazlar ki kardeşim bir şaire böyle bir şey yaz desen adam nasıl bilsin toplumu korkutmak için ne demek lazım? Toplum düşmanı gibi oldum, bir kesimin hepsi benden nefret etti ama şimdi seviyorlar. Olayın dışına çıktığında manyaklığı görebiliyorsun. Ben niye diyeyim oluk oluk kanlarınızı akıtacağım, kanınızda duş alacağım. Öyle bir fantezim yok ki benim, ben hijyeni çok severim."

"Allah'a yemin olsun, daha neler yapacağım"

Peker, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Daha neler yapacağım. Allaha yemin olsun neler yapacağım. Beni küçültmek istediler, değil mi? Beni rezil edeceklerdi herkese. Görüyoruz kim küçülüyor. Ben 99 senesinden beri ilaç kullanıyorum. Dedim ya uyuyan devi uyandırdınız diye. Eşimi aradım, çocuğumun kafasına silah dayadıklarını öğrendiğimde ilacı bıraktım. O gün bugün ağzıma sürmedim hiçbir tanesini. Diyorum ya akla zekaya yenileceksiniz. Yorucu oluyor, gergin oluyor, ağrı yapıyor. Ama ağrılar için de ameliyat oldum."

"Sonum nasıl biter hiç önemli değil ama..."

Sonum nasıl biter hiç önemli değil ama ben zaten intikamımı aldım. Sözüm üzerine devam ediyorum. Genç kardeşlerime de onu söyleyip kapatmak istiyorum. Umutlarını yitirmesinler. Kendileri neyi istiyorsa onu takip etsinler. Turanı kuracağız."

140journos, belgeselde "Sedat Peker'in Mayıs 2021'de yayınlanmaya başladığı iddia ve ifşaatlar ortaya döktüler ilişkiler ağı nedeniyle 2.Susurluk Kazası olarak görüldü. Peker'in iddialarının bir kısmına konu olan KKTC'de soruşturmalar sonrası başbakan ve hükümet istifa ederken Türkiye'de iddia ve ifşalara dair hiçbir yargı süreci başlatılmadı." notunu düştü.