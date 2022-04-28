Bülent Arınç’tan açıklama: Adalet vurgusu Gezi davasına gönderme miydi?

Gezi / Osman Kavala davasındaki mahkumiyet kararları tartışılmaya devam ederken eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, "Kadir Gecesi" paylaşımında 'nass' hatırlatmasıyla adalet vurgusu yaptı. Arınç dünkü sözlerinin Gezi davasıyla ilişkilendirilmesine ilişkin olarak, "Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez.Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim" dedi.

Halk TV yazarı Saymaz, Arınç'ı aradığını ve tweetlerini sorduğunu belirterek, "Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: 'Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim.' 'Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor' dedim. Güldü. Şunları söyledi: 'Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel." ifadesini kullandı.

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Bülent Arınç bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı polemik sonrası 2020'de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmişti.

TIKLAYIN | Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti