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Politika

Bülent Arınç: Gelecek dönem siyasette yokum; mümkünse elveda diyeceğim

Arınç, 'Ben ne milletvekili olacağım, ne belediye başkanı olacağım. Ben bir dönem ara vereceğim. Ondan sonra da mümkünse artık siyasete elveda diyeceğim' dedi

08 Nisan 2013 00:51

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç "Gelecek dönem siyasette yokum" dedi. Kanal 24'e konuşan Arınç,  "AK Parti tüzüğü gereği gelecek dönem milletvekili adayı olmayacak başarılı kişilerin yerel yönetimlerde görev alması makul bir düşünce. Ama ben ne milletvekili olacağım, ne belediye başkanı olacağım. Ben bir dönem ara vereceğim. Ondan sonra da mümkünse artık siyasete elveda diyeceğim" dedi.
 
Arınç, yerel seçimlerde İstanbul için adı geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında "CHP ile işi zor Sarıgül'ün. Kendi başlattığı değişim hareketinde, CHP'nin hep önünde, Kılıçdaroğlu'nun önünde puan kazandı. Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ün hep altında bir yer bulabildi. Ama ismiyle de, CHP'nin adayı olarak da Ak Parti'nin karşısında çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum, o yüzden olmayacaktır" dedi.

Bülent Arınç, çözüm sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu, sürecin olumlu gittiğini, akil insanlarla desteğin daha da artacağını söyledi ve "İşler tersine giderse başladığımız noktaya geri döneriz" dedi.

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