T24 LogoT24 Logo
Politika

BÜLENT ARINÇ ''ŞIK'' BULMADI TBMM (A.A)

25 Mart 2011 17:22

-BÜLENT ARINÇ ''ŞIK'' BULMADI TBMM (A.A) - 25.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın ''İmamın Ordusu'' kitabı taslağına el konulmasını ''fevkalade üzücü bulduğunu'' söyledi. Arınç, TCK'da değişiklik yapan tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, el konulmanın mahkeme kararıyla olduğunu anımsattı.  Arınç, ''Bu çok şık bir olay değil. Henüz basılmamış bir ürüne el konulmasını fevkalade üzücü buluyorum. Bir kitaptan dolayı böyle bir eylem ve faaliyet yapılmasından gerçekten üzüntü ve endişe duyduğumuzu şahsen ifade etmek istiyorum'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24