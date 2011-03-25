-BÜLENT ARINÇ ''ŞIK'' BULMADI TBMM (A.A) - 25.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın ''İmamın Ordusu'' kitabı taslağına el konulmasını ''fevkalade üzücü bulduğunu'' söyledi. Arınç, TCK'da değişiklik yapan tasarının TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, el konulmanın mahkeme kararıyla olduğunu anımsattı. Arınç, ''Bu çok şık bir olay değil. Henüz basılmamış bir ürüne el konulmasını fevkalade üzücü buluyorum. Bir kitaptan dolayı böyle bir eylem ve faaliyet yapılmasından gerçekten üzüntü ve endişe duyduğumuzu şahsen ifade etmek istiyorum'' diye konuştu.