Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan ve 2020’nin Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, “Sessiz kalmak benim tercihimdir. Mevcut durum sözün tükendiğini de gösteriyor” dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 14 Ağustos 2021 günü kaleme aldığı yazısında, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden atıldığını yazdığını hatırlatarak, “Sayın Arınç, bir mesaj Arınç gönderdi ve YİK'den kendisinin istifa ettiğini, bu nedenle ‘atıldı’ sözcüğünün fevkalade ‘incitici’ olduğunu ifade etti” dedi.

“Ben ayrılma sürecini bildiğim için o sözcüğü tercih etmiştim ama Arınç açısından düşününce Arınç ‘atıldı’ sözcüğünün kastı aştığını fark ettim. O nedenle o sözü ‘ayrıldı’ olarak değiştirmek istiyorum” diyen Zeyrek, devamında da , “Bu arada Arınç'ın Arınç mesajındaki şu cümleyi de aktarmak isterim” diyerek şu cümleyi aktardı:

“Sessiz kalmak benim tercihimdir. Mevcut durum sözün tükendiğini de gösteriyor.”

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