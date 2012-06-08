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Politika

Bülent Arınç: RTÜK'ün kararları yüzünden hop oturup hop kalkıyoruz

Arınç, ''Bir arkadaşımız bir dizide bir yanlışlık, eksiklik veya rahatsız edici bir sahne, durum bulabilir ama bunun bir başkası tarafından çok beğenildiğini de unutmamak lazım” dedi

08 Haziran 2012 22:43

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, RTÜK'ün verdiği kararları eleştirerek, ''Mesela bir tarihi dizinin, mutlaka tarihteki gerçeklere uygun olmasını  şahsen istiyorum ama kurulumuz benim bu düşünceme aykırı karar veriyor'' dedi.

Bülent Arınç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca, “Türk Sivil  Toplum Kuruluşları Buluşması” etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen,  “Medya, İletişim ve Siyaset” konulu oturuma katıldı.
 
RTÜK'ün zaman zaman haberlere konu olan meselesinin dizilerde, haberlerde  yayın ilkelerinin ihlal edilmesi karşısında verdiği müeyyideler olduğunu dile getiren Arınç, şunları kaydetti:
 
“Dizilerde istediğimiz tek şey yayın ilkelerimize uygun hareket  edilmesi. Eğer şikayet ihbar, sayısal kayıt arşivi takibi sırasında kanunun  ihlalini gözlemlersek, rapor tanzim ediliyor, dosya açılıyor ve kurul bunlar  hakkında karar veriyor.
 
Hepimizin yaşam biçimleri, düşünceleri, dini inançları, dindarlık  dereceleri, aile ve toplum yaşayışları farklı olabilir. Dolayısıyla tek yönlü bir  yayın yapmadığımızı, topluma hitap ettiğimizi, toplumdaki genel geçer kuralların  da farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bir arkadaşımız bir dizide bir  yanlışlık, eksiklik veya rahatsız edici bir sahne, durum bulabilir ama bunun bir  başkası tarafından çok beğenildiğini de unutmamak lazım. Dolayısıyla yayın  ilkelerimiz içinde eğer bir yorum yapma ihtiyacını duyuyorsak, bu yorumu çağdaş  ve özgürlükçü noktada yapıyoruz. O yüzden pek çok dostumuzu memnun edemiyoruz  belki ama artık çağ bunu gerektiriyor.
 
Mesela bir tarihi dizinin, mutlaka tarihteki gerçeklere uygun olmasını  şahsen istiyorum ama kurulumuz benim bu düşünceme aykırı karar veriyor. Onlar  diyor ki 'Hayır başkan, sen yanlış düşünüyorsun. Bu, bir belgesel değil, bir  dizidir. Bunun içine pek çok fantastik işler de karışabilir, aşk da karışır,  entrika da karışır, eller cepler birbirine karışır' diyor. Ben farklı kanaatteyim  ama ne yapalım ki kurulumuzun başında profesör olunca bu düşünceleri  arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Biz hop oturup hop kalkıyoruz ama kurul bize inat  ters kararlar vermeye devam ediyor.”
 

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