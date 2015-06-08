Bülent Arınç, Melih Gökçek hakkındaki o belgeleri açıklayacak mı?

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçimlerde tek başına iktidar olamamasına rağmen balkon konuşması yaparak partililere seslendi. Balkonda Davutoğlu’nun yanında yer alan isimler arasında 3 dönem kyralına takıldığı gerekçesiyle aday olamayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da vardı. Davutoğlu ve Arınç’ın bu görüntüsü akıllara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Arınç arasında yaşanan tartışmayı getirdi. Hükümet Sözcüsü de olan Arınç, çözüm süreci konusundaki açıklamaları nedeniyle kendisini Twitter'dan eleştiren Ankara Bayakşenir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e çok sert tepki vermiş, Gökçek'in "Ankara'yı parsel parsel sattığını" söylemişti. Arınç, bu iddialarına ilişkin belgeleri de, seçimlerden hemen sonra, "8 Haziran'da açıklayacağını" vurgulamıştı. Şimdi sosyal medyada en çok merak edilen konu Arınç’ın o belgeleri açıklayıp açıklamayacağı. İşte Gökçek ve Arınç’ın o tartışması:

‘Bana 8 Haziran'a kadar müsaade edin...’

Başbakan Yardımcısı Arınç, Mart ayında yaşanan tartışmada, kendisini twitter üzerinden yazdığı mesajlarla istifaya çağıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e çok ağır yüklenmişti.

Arınç'ı istifaya davet eden Gökçek, damadı nedeniyle Arınç'ın paralel yapıyla birlikte hareket ettiğini öne sürmüştü. Arınç'ın bu ithamlara yanıtları şöyle oldumuştu;

‘Gökçek'in açıklaması terbiyesizce ‘

"Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Gökçek kim siz kimsiniz diyenler oldu. Bugün buna karşılık vermeden geçmemek lazım.

‘Görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli değil’

Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Zamkla yapışmış koltuğa bir insan değilimdir. Benim bir sevdam vardır ama makam sevdası değildir. Adama kandırma değil, çıkar ilişkisi değil birilerini yaptığı gibi. Bu dava için kendimi feda ettim.

‘Gökçek'le ilgili 100 konuyu seçimden sonra açıklayacağım’

"Gökçek’le ilgili 100 konuyu seçimden sonra konuşmak isterim. İsterseniz size yazar gizli bir mektup veririm, seçimden sonra açarsınız."

‘Gökçek oğlunun milletvekili adaylığını netleştirmek istiyor’

"Gökçek oğlunun milletvekili adaylığını netleştirmek istiyor. Birilerine yaranmak istiyor."

‘Biz kimin nerede havlayacağını biliriz...’

"Biz kimin nerede havlayacağını, hangi işler çevireceğini biz biliriz."

‘Bu yapının kucağına oturdu, Ankara'yı parsel parsel sattı’

"Amerika’ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’ya parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır."

‘Adayliğina itiraz ettim, hıncını çıkarıyor...’

"Biz o zaman devletin imkanlarını bu yapı için onların kucağına bırakmadık. Gökçek’in adaylığına o zaman itiraz ettim. Yeni bir başkana ihtiyacımız vardır dedim. O günden kalan bir hıncını bir şekilde çalışıyor. 8 Haziran’a kadar müsaade. Hesabını sorarım Gökçek’ten."