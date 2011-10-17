-Bülent Arınç Makedonya'da ÜSKÜP (A.A) - 17.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Makedonya'ya geldi. Arınç'ı, Üsküp Büyük İskender Havalimanı'nda Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Kenan Hasip ve öteki ilgililer karşıladı. Arınç, Havalimanı'nda, yarın katılacağı 7. Uluslararası Atatürk Kongresi'ni düzenleyen Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Prof. Dr. Georgi Stardelov ile bir süre sohbet etti. Başbakan Yardımcısı Arınç, kongrenin önemine dikkati çekerek, Atatürk'ün hatırasının çok taze olduğu bir dönemde bu etkinliğin büyük önem taşıdığını söyledi. Bilim adamlarının sunacağı tebliğlerin önemli bir kaynak olacağını belirten Arınç, dost ve kardeş ülke Makedonya'da böyle bir programın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arınç, geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük İskender Havalimanı'nı TAV Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve beraberindeki heyetle gezdi. Başbakan Yardımcısı Arınç ile eşi Münevver Arınç, AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı, Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Şuayip Toprak da Makedonya'ya geldi.