Bülent Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

"AK Partinin başarılı olmasını isteyeceğim. Bu işin sonu böyle bitmemeli." diyen Arınç, "Bizi biz yapan değerlerimizle, ölçülerimizle biz bunu yapabiliriz. Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir ama biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını, yine en üst noktaya çıkmasını da bileceğiz" dedi.

"Şahsıma yapılanlardan kırgın ve üzgünüm" diye konuşan Arınç, "Sayın Erdoğan'la sınırlı değil. Bazı gazetelerde bazı yazarlar ve bazı siyasiler şunlar veya bunlar... Beni yok saymaya ve lekelemeye çalıştılar. Beni bu partiden ve Sayın Erdoğan'ın yanından uzaklaştırmaya çalıştılar. Bana iftira attılar. Yalnızlaştırmak istediler ama ben de kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim. Bunların hepsi perişan ama ben milletin kalbinde yer attım yer attım, Türkiye'nin neresine gitsem bana vicdanlısın diyorlar, bu bana yeter" diye konuştu.

Bülent Arınç, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor” sözlerine göndermede bulunarak, “Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor” diye konuştu.