Bülent Arınç kabineye Saadet'le girdi!

Bursa'da konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabine değişikliğinde Saadet Partisi'nin yerel seçimlerdeki oy artışının etkili olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Bülent Arınç'ın kabineye alınmasına, SP'nin seçim başarısının yol açtığını söyledi.



Bursa'da özel bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılan SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliklerle ilişkin sorularını cevapladı. Kabine değişikliğinin hayırlı olmasını dileyen SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, 9 yeni bakanla birlikte, tüm bakanların başarılı olmasını istediklerini söyledi.



Bakanların, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartlarda, ülkeye hizmet etme şansı bulduğunu belirten Kurtulmuş, "Biz işbaşına gelen bir millet için görev alan bütün arkadaşlarımızın rakip bir partiden de olsa millet adına başarılı olmasını temenni ederiz. Her yaptıkları `doğru' işlerinde 'doğru yapıyorsunuz' deriz ve her yaptıkları yanlışlarda da karşılarına geçeriz. Arkadaşlığımız, dostluğumuz başkadır. Ama sonuç itibariyle millet adına yapacakları yanlışlara da mani olmak için bütün gücümüzle mücadele ederiz" dedi.





Kabinede yapılan son değişiklerde, SP'deki oy artışının etkili olduğunu savunan SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin "Bülent Arınç'ın kabineye bu nedenle getirildiği" iddialarını hatırlatması üzerine, "Bir çok siyasi analizci aynı yorumda bulunuyor. Bu kabine revizyonundaki önemli etkilerden birisi, Saadet Partisi'nin almış olduğu önemli seçim başarısıdır" yanıtını verdi.



Kabine revizyonundan daha önemli olanın, hükümetin politikaları olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu dönemde ekonomik politikalar fevkalade önem kazanacaktır. Ve dış politikadaki Türkiye'yi ilgilendiren fevkalade önemli olacaktır. Biz hükümetin uygulamış olduğu ekonomik modelin yanlış olduğu tespitinde bulunuyoruz. 8 yıldır bunu söylüyoruz. Sadece bu hükümetin değil, bundan önceki Kemal Derviş'in de politikalarının yanlış olduğunu söylüyorduk. Malesef zaman bizi haklı çıkardı. Daha fazla haklı çıkmak istemiyoruz. Yaptığımız uyarıların yerinde olduğu açıktır. Biz hükümetin bundan sonra reel üretimi artıracak, milletin alım gücünü artıracak, Türkiye'yi dışa bağımlı ekonomik modelden kurtaracak, yeni bir programa kavuşmasını temenni ediyoruz. Özellikle bu konularda görev alan bakan arkadaşlarımızı da bu konulara yoğunlaşmaya davet ediyoruz."



Mehmetçik, ABD inisiyatifinin bekçisi olmamalı



Türkiye'de ikinci önemli alanın dış politika alanı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama'nın yeni yönetimiyle birlikte bölgede genişletilmiş Ortadoğu projesinde yeni bir döneme geçtiğini dile getirdi.



ABD'nin, hem aşırı derecede kullandığı askeri gücünü kısmen revize edeceğini, hem de çatışma bölgelerini Irak'tan kaydırarak, Pakistan, Afganistan bölgelerine taşıyacağını savunan Kurtulmuş, Türkiye'yi uyanık olmaya çağırdı.



"Yeni dışişleri bakanından da bu konuda hassas olmasını tavsiye ediyoruz" diyen Kurtulmuş, "Türkiye, özellikle Afganistan'a asker gönderme konusunda hassas olmalıdır. Yeter artık. Bizim Mehmetler, dünyanın neresinde ABD inisiyatifi gerektiriyorsa oraya nöbetçi olarak gidemez. Türkiye bu konuda hassas olmalıdır. Aktif, şahsiyetli, çok taraflı bir dış politika izlemelidir. Bu dönemde Türkiye'nin genişletilmiş Ortadoğu projesinin parantezinden çıkartılması gerekir. Yeni Dışişleri Bakanı Davutoğlu Beye de bu tavsiyelerde bulunuyoruz. Özellikle iki alanda hükümetin şimdiye kadar sürdürdüğü politikalarını revize etmesini, yeni politikalar üzerinde çalışması gerektiği açıktır. Bir dost olarak bunları söylüyoruz" diye konuştu. (DHA)

