Arınç: Rabbim Kılıçdaroğlu'na hidayet nasip etmiş

Gaziantep'te cami açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün (7 Kasım 2012) katıldığı bir televizyon programında "Gül'e destek verebiliriz" sözlerine karşılık "Demek ki Rabbim, cumhurbaşkanlığında bile Kılıçdaroğlu'na, AKP'nin göstereceği adaylardan birine oy vermek hidayetini nasip etmiş. Daha ne söyleyeyim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu programda AKP'nin yüzde 50'lik başarısının hikmetini Türkiye'ye ilan ettiğini ifade eden Arınç, şöyle devam etti:

"Ben söylemiyorum, o söylüyor. Peki ne söylüyor, diyor ki 'İki cumhurbaşkanı adayı olsa, biri Tayyip Erdoğan, biri Abdullah Gül olsa bizim oyumuz Abdullah Gül'e olur'. Allah Allah, kurban olduğum Allah, yani birileri bana kızmıştı, 'verdikçe veriyor' dediğim için ama ne yapayım Kılıçdaroğlu söylüyor bunu. Ben onun yalancısıyım. Diyor ki 'İki kişiden şu aday olursa ben ona oy veririm'. Kim bu aday, kime oy verecekler, Sayın Abdullah Gül'e. Eee, bu sayın Abdullah Gül partinin kurucusu ve bizim ilk başbakanımız. Demek ki Rabbım, cumhurbaşkanlığında bile Kılıçdaroğlu'na, AK Parti'nin göstereceği adaylardan birine oy vermek hidayetini nasip etmiş, daha ne söyleyeyim."

'Bir bakan cami açılışına katılmalı mı?'

Arınç, cami açılışına bir bakanın katılmasını sorgulayanlar olacağını söyleyerek, "Evet, mutlaka katılmalı. Çünkü bu çok güzel, çok hayırlı bir iş. Unutmayın Gaziantep'teki bir Musevilere ait bir havrayı da Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla restore ettik. Biz bütün inançlara saygılıyız" dedi.

'İnançsızlık çok iyi olmayan bir şey'

Bütün inançların insanlık için elzem olduğuna inandıklarını anlatan Arınç, "İnanmaktan zarar gelmez. Herkesin bir tanrısı olur, ona inanır, bizim de Allah'ımız var ona inanıyoruz, onu biliyoruz, onun Peygamberini seviyoruz. Dolayısıyla inançsızlık insanlar için bence çok iyi olmayan bir şey" diye konuştu.

İnancının, inananlardan kimseye zarar gelmeyeceği yönünde olduğunu söyleyen Arınç, şöyle konuştu:

"Ama anayasamız gereğince kimsenin inancını sorgulamak, kimseye inancından dolayı kaş kaldırmak, göz gezdirmek, böyle bir niyetimiz de yok. Türkiye'de yaşayan herkes laiklik ilkesi gereğince inancını veya inanmadığını söyleyebilmeli, yaşayabilmeli, bununla ilgili ne biliyorsa onu yapabilmeli. Ama unutmayalım; biz bu ülkede Müslümanlar olarak Allah'ın evine, camilere çok önem veriyoruz. Neden Müslümanlar olarak diyorum. Bakınız, Şırnak ilinin ismi eskiden şeranak meranak derken Şırnak olmuş ama Şırnak'ın gerçekte ismi Şehri Nuh'tur. Şehri Nuh'tan bugün Şırnak haline gelmiş. Şehri Nuh ne? Nuh aleyhisselamın şehri. Orada bir kabir var. Nuh aleyhisselama ait olduğu da söylenir. 17 metre uzunluğundadır. Doğru mudur yanlış mıdır bilmem."

CHP baraj endişesi altında

Arınç, feshedilen HAS Parti'den AK Parti'ye geçenler için partisinin Gaziantep teşkilatında düzenlenen programa da katıldı. Burada seçim sonuçlarına değinen Arınç, "Hamdolsun her seçimde bir baş pehlivan gibi, Kırkpınar'ı kazanmış bir güçlü insan gibi' ortaya çıktık" dedi. Rakiplerinin de seçim sonuçlarını değerlendiren Arınç, "Devleti kuran benim, Atatürk'ün partisi benim' diye her yerde böbürlenip gezen Cumhuriyet Halk Partisi unutmasın ki her seçimde baraj endişesi altındadır. Baraj endişesi yaşayan bir partinin iktidara gelme şansı da hiç bir zaman yoktur" şeklinde konuştu.