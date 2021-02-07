Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugün müteahhit oldu

Eski devlet bakanı Fehim Adak'ın anma töreninde konuşan Bülent Arınç, "Bizim bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağrur olmasıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Necmettin Erbakan’ın arkadaşlarından ve eski devlet bakanlarından Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmaya katıldı.

Odatv’deki habere göre; Bülent Arınç burada bir konuşma yaptı. Arınç konuşmada, “Millî Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, eski bakanlarımızdan merhum Fehim Adak’ın ölüm yıl dönümünde Bağlum’da kabri başında toplanarak hatim duasına hep birlikte iştirak ettik. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, devlet eski bakanı Dr. Sacit Günbey ve Millî Görüş camiasından dostlarımızın katıldığı hatim duası ve anma toplantısında bendeniz de bir konuşma yaptım” ifadelerini kullandı.

Habere göre Arınç şöyle devam etti:

“Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi."

Geçen yılın kasım ayında katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen tepki üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmişti.

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