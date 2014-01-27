Bülent Arınç: Dershane meselesini bir kavgayı başlatmak için ortaya atmışsınız!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gündeme ilişkin yaptığı açıklamarda Fethullah Gülen cemaati ve AKP arasında gerilime neden olan dershane konusuna değindi. "Dersane meselesinin getirilecek tasarı ile çözülebileceğine yönelik taraflar görüş birliğine vardılar ama sonra farklı olaylar yaşadık" diyen Arınç, önümüze sonradan gelen farklı meseleleri görünce meselenin sadece dershane olmadığını gördük. Sizler dershane tartışmasını bir kavgayı başlatmak için ortaya atmışsınız" ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'ın 5 No'lu harddisk raporunda yer aldığı iddia edilen “Tarih ve saatiyle oynanmış” tartışmalarına da değinen Arınç, "Rapor resmi olarak açıklanırsa gereği yapılacaktır, ancak yeniden yargılama konusunda yapılan çalışmalar henüz neticelenmedi" dedi

Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dün üzücü bir olay yaşandı. 26 Ocak İstanbul Esenyurt’da MHP seçim irtibat bürosu açılışında seçim otobüsü taşlanmış sonra kavga çıkmış ve Cengiz Akyıldız adlı arkadaşımız vefat etmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi arayarak olayla ilgili bilgi verdi.Üzerinden çıkan kimlikte Cengiz Yücel yazıyor ama Cengiz Akyıldız olduğunu biliyoruz ailesine başsağlığı sevenlerine sabır diliyoruz.

Olayla ilgili soruşturma ciddi bir şekilde devam ediyor. Karşıt görüşlü olanları önce taşlayarak sonra da silahlı saldırıyla bu olayı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Seçim büroları ya da adaylarımızın ofisleri açılabilir. Süsleme de yapılabilir toplantılar da yapışabilir. Ancak bu yerlerin açılışı ve adreslerinin mülki amirlere bildirilmesi lazım. Buralarda toplantı yapılacağı zaman güvenlik birimlerine de haber verilmesi gerekir.

Adalet Bakanımız bir sunumda bulundu. Kişisel verilerin korunması kanun tasarısı görüşüldü. Olumlu karşılandı ve imzaya açıldı. Bir diğeri de Milli Eğitim Bakanımız tarafından yapılan sunumdur. Mili Eğitim personeli ve teşkilat yapısıyla ilgili olarak bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bunun 3 maddesi dersanelerle ilgilidir. Bunların faaliyetlerinin 1 Eylül 2015’e kadar sürdürülmesi ön görülmektedir. Olumlu bulunarak imzaya açıldı. Yakın zamanda da TBMM’ye gönderileceğini düşünüyorum.



Tübitak raporu

Basında yazılıp çizilen bir rapordan bahsediliyor siz bu raporun orijinalindi gördünüz mü?

Böyle bir rapor içeriği itibarıyla yayınlandı mı? Bu konuda TÜBİTAK bir açıklama yapmadı bildiğim kadarıyla. Bunu üzerine genel konularda birkaç cümle söyleyebiliriz. Yeniden yargılama konusunda bir çalışma başlatılmıştı ancak tamamlanmadığını biliyorum. Türkiye’de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç varsa bu konuda ne yapılabilir Adalet Bakanımız bu konuyu ortaya artanlarla bir çalışma yapacaktı. Ancak sonuçlanmış bir durum mevcut değildir.

Torba kanun hazırlığı ve bedelli askerlik iddiaları

Bu tabir çok yakışıksız bir tabir. Torba Kanun diye bir tabir yoktur. Ama çok maddeli teklifler geldiğinde Meclis'ten birisi buna torba dedi bunun adı da torba kaldı gitti. Bunu adı bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılması tasarısı ya da teklifidir.Mecliste bunların tek tek madde medde değil de bölümler halinde görüşülmesi olabiliyor. Çok maddeli bir kanun Meclis’te bu hafta görüşülecek. Ama yeni bir hazırlıktan bahsediyorsanız o konuda herhangi bir bilgim yok.

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanun tasarısı

Dinlemelerle ilgisi yok bunun kişisel bilgilerin üçüncü kişiler tarafından bilinmemesi. İfşa edildiği takdirde cezalarının ne olacağı… Kişisel veriler SGK kayıtlarıyla ilgili olabilir, şirketlerle ilgili olabilir. Milyonlarca insanların bilgilerinin bir yerde saklanması olabilir ama bu bilgilerin gizliliğinin ihlal edilmemesi açısında çok önemli bir kanun. İnsan odaklı demokrasiye uygun bir düzenleme. Kendisine soracaksınız güzel kardeşim.

Dershane düzenlemesi

Meclis gündemine süratle alır komisyondan süratle geçerse bu geçebilir. Ama diyelim ki Mart ayının başında meclis seçim nedeniyle tatile girecekse marttan sonra da bakılabilir. Ama meclise sevk edilir edilmez komisyon ve genel kurul sürecinden geçmesidir. Genel itibarıyla temel parametreler esas alınmak suretiyle bir tasarı hazırlanmış. Bütün arkadaşlarımız olsa olsa bu kadar olur dediler. Etüt merkezleri ve okuma salonları nasıl olacak şeklinde ama esas olarak dersaneler.

Dersane meselesinin getirilecek tasarı ile çözülebileceğine yönelik taraflar görüş birliğine vardılar ama sonra farklı olaylar yaşadık. Mesele sadece dershane değilmiş önümüze başka meseleler geldi. Dersane konusunda samimi düşünce taşıyanların tasarıyı gördükten sonra önerilerini yapanlarla birlikte oluruz. Ama bu meseleyi farklı şekilde kullanmak isteyenlere kötü haberim var sizin samimiyetiniz yok sizler dersane konusunu bir kavgayı başlatmak için ortaya koymuşsunuz.

Amaçları kavga olanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Tasarı bugün yarın internetten de paylaşılacaktır. Bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

Dövizde dalgalanmalar ve ekonomiyle ilgili bilgilendirme yapıldı mı?

Dolarda sıcağın düştüğünü hissedebiliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz MB üzerine düşeni yapıyor. Maliye Bakanımız ve hazine ilgilileri de konuyu yakında takip ediyorlar.

Esenyurt'taki saldırı provakasyon mu?

Provokasyon değil. O kadar garip ki. Biri 15 yaşında. Bir ailenin fertleri. Protesto amacıyla ortaya çıkmışlar ama silaha bıçağa sarılmışlar.

Gökçek'in suikast iddiaları

Allah korusun… Normal görevini yapan bir İçişleri Bakanlığımız var. Hangi seçim döneminde neler yapılıyorsa bu kez gelişen şartlar içinde belki daha çok dikkat edilen konular var…50 milyona yakın seçmenin oy kullanacağı bir seçime gidiyoruz. Seçim sonuçlarını etkilemek için yasa dışı örgütlerden tutun hoşa gitmeyen oluşumların meydana gelmesi mümkündür. Emniyet teyakkuz durumuna geçmiştir yad a geçecektir. Her türlü tedbir alınır. Seçim döneminde meydana gelebilecek bu tür ihtimalleri istihbaratın da haber alması gerekir. Hiçbir endişemiz yok gereken tüm tedbirler de alınıyor.