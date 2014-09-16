Bülent Arınç: Bundan sonra torba yasa çıkartılmayacak

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili olarak, “Avrupa Birliği ile ilgili yeni ama takvimleştirilmiş bir eylem planı yapılıyor. Üç aşamalı bir eylem planı hazırlığı yapıyoruz” dedi. Arınç, iş güvenliği ile ilgili çalışmanın da önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısında sonuçlanacağını ifade etti.

AB üyeliği için 3 aşamalı eylem planı

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Arınç şunları söyledi:

“Bugünkü çalışmalarımızın temelini Avrupa Birliği konusu oluşturdu. Başbakanımız bu konu üzerinde çalışma yapılmasını istemişti. Avrupa Birliği Bakanımız Volkan Bozkır etraflıca bir sunum yaptı. Avrupa Birliği ile ilgili yeni ama takvimleştirilmiş bir eylem planı yapılıyor. Üç aşamalı bir eylem planı hazırlığı yapıyoruz. Taslağı üzerinde çalışmalar gözden geçirildi. Bugünden itibaren 2014 yılı sonuna kadar bir eylem planı, 2015 yılı başından Haziran ayına kadar bir eylem planı, Haziran ayı seçimlerden sonra 2019’a kadar eylem planı üzerinde duruyoruz.



Üç aşamalı eylem planında yeni argümanlarımız olacaktır. Siyasal süreçte noksanlıklar nelerdir. Her iki merkezdeki algıların ve olumsuzların giderilmesi için planlarımızı yapıyoruz. Özellikle son yıllarda Türkiye ve AB ilişkilerinin soğumaya dönüştüğü Türkiye kamuoyunun sürece desteğinin zayıfladığı herkes tarafından yazılıyordu. Hükümetimizle konuyu baştan değerlendirerek Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmediğimizi, sorunların uzlaşmayla giderilebileceğini dikkate alarak çalışmaları yaptık. Bugünün en flaş konusu Türkiye’nin AB konusundaki pozitif yaklaşımının üyeler için de kabul edilir bir noktaya gelebilmesidir.

'Öğretmen atamaları devam edecek'

Yeni eğitim ve öğretim yılının da öğrencilere velilere herkese hayırlı olmasını diliyorum. 40 bin öğretmen kadrosunun alanlar bazında dağılımı yapıldı. Cuma günü atama yerleri ile ilgili her şey netlik kazanacak. Bundan sonra da öğretmen atamalarımız devam edecek.

'İş güvenliği için kanunların çıkarılması yetmiyor'

Geçen hafta Bakanlar Kurulu toplantımızda iş güvenliğine yönelik tartışmaların yaşandığı günlerdeydik. Geçen hafta konumuz; prosedürleri, bakanlıkların, belediyelerin yapacağı çalışmaları görüşmek, iş kazalarını en aza indirebilecek çalışmalar yapılmasıydı. Sayın Başbakanımız iş kazalarının önlenmesi ile ilgili düzenlemeler için talimatını vermişti. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı’nın ev sahipliğinde toplantı yapıldı. Elde edilen veriler görüşmeye açıldı. Gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında da bu çalışma sonuçlanacak. Yararlı faydalı olduğunu gördük ve bunu sonuçlandıracağız. Gördük ki kanunların çıkarılması yetmiyor, uygulanması gerekiyor. Onca kanuna rağmen başıboşluk yapılıyorsa İnsan hayatı tehliye giriyorsa, bunu sorumlularının tek tek ortaya koyulması, eksikliklerin giderilmesi, bir daha yaşanmaması gerekiyor."

'ABD’nin ne istediği belli ise bizim neden imzalamadığımız belli'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye ziyaretinde çeşitli toplantıların, ardından da açıklamaların yapıldığını ifade eden Arınç, Türkiye'nin Cidde'deki toplantı ve NATO Zirvesi'ne katıldığını belirtti. Ayrıca ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ile ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Türkiye'de ziyaretlerde bulunduğuna değinen Arınç, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerini ifade etti. Başbakanımız düşüncelerini ifade etti. Sayın Kerry Türkiye’ye geldiğinde toplantılar yapıldı. Bunların dışında herhangi bir cevap vermek gerekmez. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu bunu çok açık bir şekilde söyledi. ‘ABD’nin ne istediği belli ise bizim neden imzalamadığımız belli’ dedi. Arife tarif gerekmez demiştir. Biz bölgesel istikrarı ve refahımızı tehdit eden terör yapılanmaları karşısında, bölgesel eşgüdüm mekanizmalarına önem vermekteyiz. Çünkü biz terörle mücadelenin bütün dünya için bir ortak platform haline gelmesinin netice alıcı olabileceğini düşünüyoruz.”

'Torba yasa çıkartılmayacak'

Arınç, bundan sonra torba kanun çıkarılmayacağının bilgisini de vererek, “Siz ‘torba’ diyorsunuz da, torba ismini kullanmak istemiyoruz. Artık o işle ilgili kanunları getirmek istiyoruz. Bunu literatürümüzden çıkaracağız inşallah. Bundan sonra bu kadar maddeli bir yasayı umarım görmeyeceksiniz. Sayın Başbakanımızın talimatı budur. Artık bu kadar yüksek maddeli, çok maddeli tasarılar Meclis’e gönderilmeyecektir. ‘Yeni bir torba yasa çalışması var. Bunun içerisine şu da girecek mi, bu da girecek mi’ diye bir tartışma var. Bir torba yasa çalışması veya hazırlığı içinde değiliz” diye konuştu.