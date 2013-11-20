Bülent Arınç: Bu defa Gülen'le görüşemeyeceğim

Fethullah Gülen ile Başbakan Erdoğan arasında bir sorun olmadığını söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "New York’a gitmişken yakın bir yerde bulunan Fethullah Gülen’i ziyaret etmeyi gönülden arzu ederim. Ama bu kez ziyaret etmeyeceğim. Siyasi boyutuyla şu anki ortam çok müsait değil" dedi. Dersanelerin kapatılmasına ilişkin tartışmaya da değinen Arınç, "Dershaneler ticari amaçla kurulan ticari yerlerdir. Hizmet hareketi bunu yaparken daha farklı davranmış olabilir. Biz bu meseleye rasyonel bakmak zorundayız" ifadesini kullandı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç Amerika yolculuğu öncesi havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gülen ile Başbakan Erdoğan arasında bir sorun olmadığını belirten Arınç, "Dershaneler ticari amaçla kurulan ticari yerlerdir. Hizmet hareketi bunu yaparken daha farklı davranmış olabilir. Biz bu meseleye rasyonel bakmak zorundayız. Bunların Türkiye'de yasal kuruluşlar olduğunu, okulların verdiği eğitime katkı olduğunu düşünmek zorundayız. Muhterem Hocaefendi hükümütimize karşı kötü bir düşüncesi yoktur. Başbakanımızı çok sevdiğini, yaptıklarını çok beğendiğini söyler. Dershanelerin kapatılmaması gerektiğini muhterem hocaefendi söylüyor.

Alacağımız karar kimseye zarar vermeyecek. Artık dershaneler konusunda meseleyi kızıştırmanın, farklı açılardan meseleyi büyütme çalışmalarını faydası yok. Atılan tweetlerle, yalan yazılarla bu meseleyi hükümete karşı bir noktaya hiç kimse getirmemelidir.

Özel okullara geçmişteki sol düşüncenin buna karşı olduğunu biliriz. Bugün nasıl oluyor da Kılıçdaroğlu dershaneleri müdafaa etmek durumunda kalıyor? Bugün hepsinin çok hararetli bir şekilde dershaneler tarafında olması bir çelişki" dedi.

Cuma günü Joe Biden ile görüşüceğim

Joe Biden ile cuma günü bir araya geleceğiz. Randevumuzu kabul ettiler. 1 Saatlik bir randevumuz olacak.

Türkiye’nin demokratikleşme konusuyla ilgili bir konferansa katılacağım. Washington’da 50 milyon dolara hükmeden kuruluşların CEO’larıyla görüşeceğiz. Mayıs ayında Başbakan’la gittiğimiz ABD ziyaretinde Biden’la görüşmüştük.