Bülent Arınç'tan Erdoğan'a gönderme: Ben başkalarının yaptığı gibi "400 vekil verin, başkanlık olmadı da bunlar başımıza geldi" diyemem!

AKP'yi kuran üç kişilik çekirdek kadroda yer alan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Ben başkalarının yaptığı gibi size 400 vekil verin, şöyle yapacağız böyle yapacağız, başkanlık olmadı da bunlar başımıza geldi, ben milletten ne kadar oy vereceğini bilemem; herkese oy dilenciliği yapacak bir insan da değilim; ama Manisalılar akıllı insanlardır. Kar ve zararın nerede olduğunu bilirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinden önce sıklıkla "400 milletvekili"ne vurgu yapmış, seçimlerden sonra yaptığı açıklamalarda da, "400 vekili bir siyasi parti yakalasaydı, durum bugün çok farklı olurdu" ifadelerine yer vermişti. Cumhurbaşkanı'nın parti ismi vermeden, ancak AKP'yi işaret ederek "400 milletvekili" çağrısında bulunması, muhalefet partilerince eleştirilmişti.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 7 Şubat'ta CNN Türk'te katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkanlık istiyorsak 7 Haziran'da gümbür gümbür gelecek bir partiyle 400 milletvekilini çıkarmalıyız" sözlerinde parti ismi telaffuz etmediğini söylemişti. Erdoğan'ın "gönüllerden geçen faraza Ak Parti ise Ak bile demediğini" savunan Arınç, "Yani siz de herhalde Anadolu Ajansı'nın haberlerine girdiğiniz zaman herhangi bir partiyi ima yoluyla bile kastetmediğini anlayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

7 Haziran seçimlerinde 3 dönem kuruluna takılan, ardından da 1 Kasım seçimlerinde kendi iradesiyle aday olmadığını açıklayan Bülent Arınç, memleketi Manisa'da yayın yapan Medya TV'ye yaptığı açıklamada bulundu. "Menfaatimizin nerede olduğunu bilmemiz lazım" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Ben giderim benden daha iyisi gelir, ben buna razıyım ama soruyorum bu partilere biz gelemeyiz, gelsek de bir şey yapamayız, diyorlar. MHP’nin herşeye hayır demesinin nedeni, ben iktidara hazır değilim vardır. Oysa bizim 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bir siyasi parti seçimden sonraki pazartesi gününü düşünerek iktidar olamaz."

"Genel Başkan bana yine adaylık teklif etti, 'partide görev al' dedi"

Arınç, 1 Kasım'da neden aday olmadığına ilişkin sorulara, şu yanıtı verdi:

"İlkokuldan itibaren Manisa’da yaşayan, mesleğini burada icra eden bir insanım. Doğru bildiğimizden dönmedik. Sabırla başarılı olacağımıza inandık. MSP’den sonra Refah Partisi ve AK parti. 13 sene önce 20 sene önce girdiğim parlamentoya veda etmek istedim. 4 dönem Manisa milletvekilliği yaptım. Sözümün eri olmam lazım. Ara vereceğimi söyledim. Çok teklifler geldi ülkemizin birçok yerinden. Bir insanın hayatında 20 yıl parlamenterlik yeterli, bundan sonra yine siyasetin çok fazla dışında kalmamak kaydıyla daha fazla okuyan, daha dinlenen, düşüncelerini halkla paylaşan bir insan olmayı arzu ettim."

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisine adaylık teklifi getirdiğini de belirten Arınç, "Genel Başkan bana yine adaylık teklif etti. Partide görev al, dedi. Sağ olsunlar bana anlayış gösterdiler. Belki de üç dönemlik içinde kendi irademle aktif siyaset dışında kalan oldum" diye konuştu.

"Parlamentoda vekilliği ömür boyu icra etmek isteyenler var"

"Sivil olarak Manisa'nın köylerini ziyaret edeceğini" de belirten Arınç, "Bence bu örneklere ihtiyaç var. Parlamentoda vekilliği ömür boyu icra etmek isteyenler var. Ben bunu yanlış buluyorum. Ben bu yaşa kadar 20 sene parlamento dışında, 20 senesi parlamentoda 70’li yıllardan beri görev yaptım. İsteseydim bir ilden liste başı gösterilecektim" dedi. "AK Parti benim partim, benim sevdam" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Türkiye için çok önemli bir parti. İktidardan 18 vekil eksikliği nedeniyle uzaklaşmanın maliyeti çok yüksek oldu. Biri yüzde 18’e biri yüzde 25’e öteki yüzde 13’e sıkışmış. Hiçbirinin tek başına gelme ihtimali yok. Ülke hükümetsiz kalacaktı ki biz hala görev başındayız."

CHP, MHP ve HDP'den, "onlar düşmanımız değil, siyasi rakiplerimiz" diye bahseden Bülent Arınç, 7 Haziran sonrasında neden koalisyonun kurulamadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"7 Haziranda ortaya çıkan tablo, biz 1. partiyiz yüzde 41 ve 258 milletvekili; Üçünü toplasanız AK parti ediyor. Üçü bir araya gelip hükümet kurmaları doğru olurdu. Çünkü üçü birleşip tek gayeleri ak partiden kurtulmak. Türkiye’de 21 ilde çalışma yaptım. Bunlar düşmanımız değil, rakiplerimiz."