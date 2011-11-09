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Politika

Bülent Arınç bedelli için süre verdi!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan, bedelli askerlikle ilgili açıklama geldi...

09 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ailesiyle birlikte yediği akşam yemeği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Arınç, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Van depremi sonrası ortaya konan dayanışmadan söz eden Arınç'a, bedelli askerlik konusunda gelinen noktanın ne olduğu soruldu.  

Bedelli için süre verdi

Arınç da, "Sanıyorum bayram sonrasında, yılbaşına kalmadan bu konuda bir gelişme olacak" dedi. 

Son dönemdeki terör olaylarında hayatını kaybeden şehitleri minnetle, rahmetle ve şükranla andıklarını dile getiren Arınç şöyle konuştu: 

''Bedelli askerlik konusunda sayın Başbakanımız çok açıklamalar yaptı. Sayın Milli Savunma Bakanımız da bu konu üzerinde konuştular. Ben de geçmiş bir yıldan bu yana bedelliyi en çok konuşan bir bakan olarak gelişmelerden memnunum. Sanıyorum bayram sonrasında, yılbaşına kalmadan bu konuda bir gelişme olacak. 

Yıllardır askerliğini bir şekilde yapamamış, yaş konusu da kanunda ayrıca gösterilecek çok sayıda insanın belli bir bedel mukabilinde askerliğini yapmış sayılması kanunlaşmış olacak. Bunu da umutla bekliyoruz. Bizim beklediğimiz gibi binlerce insanımız da bekliyor.'' 



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