Bülent Arınç: Başbakan işten çıkarılan gazetecilere üzülüyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Sayın Başbakanımızın, kendisinin hiçbir vatandaşımızın sıkıntıda olmasını arzu etmeyeceği ve bir basın mensubunun işine son verilmesinin de kendisini üzeceği muhakkaktır” dedi.

Bülent Arınç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın köşe yazarlarını gazete patronlarına şikâyet etmesi ile ilgili soru önergesini yanıtladı.

Oran’ın, "Bekir Coşkun, Cüneyt Ülsever ve Emin Çölaşan'ın eski gazetelerinden ayrılmasında; Can Dündar'ın TV'lerdeki programlarının kaldırılmasında bir dahliniz var mı? Sürekli yazarları, gazetecileri, muhabirleri, medya patronlarına şikayet etmeniz 21. yüzyıl Türkiye’sine uygun mudur” sorularına Başbakan Tayyip Erdoğan yerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yanıt verdi.

Başbakan’ın gazetecilerin durumuna çok üzüldüğüne ilişkin yanıtı şöyle:

“Bir basın mensubunun işe alınması veya işine son verilmesinin hükümetimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamusal bir faaliyette bulunan hiçbir kurum eleştiriden münezzeh değildir. Sayın Başbakanımızın bugüne kadarki söylem ve eylemlerine bakıldığında da görüleceği üzere kendisinin hiçbir vatandaşımızın sıkıntıda olmasını arzu etmeyeceği ve bir basın mensubunun işine son verilmesinin de kendisini üzeceği muhakkaktır.”

CHP’li Oran: Türkiye’de Çin ve İran’dan daha fazla gazeteci içeride

“Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün (RSF) 179 ülkeden oluşan basın özgürlüğü listesinde Türkiye ancak 148. sırada kendisine yer bulabiliyor. Yani Nikaragua, Katar, Tanzanya, Zambiya gibi ülkelerde dahi basın bizden daha özgür. CPJ raporuna göre hükümet basına karşı tarihin en amansız savaşlarından biri açmış durumda. Türkiye'de Çin'den, İran'dan fazla gazeteci hapiste.