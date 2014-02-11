Bülent Arınç: Başbakan emriyle para havuzunu hoş karşılamam

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla para havuzu oluşturularak Sabah ile atv’nin el değiştirdiği ve bunun karşılığında işadamlarına ihale verildiği iddialarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Arınç, “Ben doğrusu böyle bir şeyin olmasını, bir gazetenin satışında veya alışverişinde birilerinin aracılık etmesini doğru bulmam, hoş karşılamam.” dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bülent Arınç, 1998’de Türkbank’ın satışı ve Milliyet’in el değiştirmesiyle ilgili iddialar nedeniyle Mesut Yılmaz hükümetinin düştüğünü hatırlattı. Arınç, “Türkiye’de eskiden bu yana gazetelerin alınıp satılması, bankaların alınıp satılması ANAP döneminde, DSP-MHP hükümeti döneminde, 2000-2001 krizleri zamanında fazlasıyla tartışılmıştır. Türk Ticaret Bankası ile ilgili bir yolsuzluk iddiası bir hükümeti götürmüştür. Siyaset adına bu bir arınma, durulanma olarak da görülebilir.” diye konuştu. Söz konusu havuz iddialarının savcı tarafından incelenmesi gerektiğini anlattı. Hükümet Sözcüsü, “Bu tapeleri okudum tabii, biraz da dinledim. Burada bir gazete veya televizyonun satışıyla ilgili olarak Başbakan birileriyle konuşuyor ve onları yönlendiriyorsa, teşvik ediyorsa, bu alım satım bedelinin de bir şekilde işadamlarından toplanması şeklinde eğer bir havuz oluşturmak düşünülmüşse bunun hukuki tavsifinin nasıl yapılacağına savcılar karar verir. Bu konuşmalardan suç teşkil eden bir eylem olursa, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’ gibi konularda savcılık soruşturma açar.” ifadelerini kullandı.