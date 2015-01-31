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Politika

Bülent Arınç AKP'nin kurulduğu günleri anlatırken yine ağladı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP'nin ilk mitingi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

31 Ocak 2015 18:50

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP Manisa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada geçmiş dönemde yaşadıkları zorlukları anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Arınç şunları söyledi: Zor günler geçirmiştik. Geçmişte partilerimiz yüzde 3 buçuk alıyordu yüzde 7, yüzde 11 alıyordu. Yolumuzdan dönmedik. Allah bize en büyük zaferleri Ak Parti'de yaşamayı nasip etti. İlk mitingimizi yaptığımız Nisan 2002 tarihini hatırlıyorum. 3 bin kişiyle miting yaptığımızda geçmişte bu muhteşem insan seli diye başlayan rahmetli hocamızı o mitingte andım.

Acaba 3 bin kişi mi olacaktık yoksa binlerce kişi mi bizi karşılayacaktı, Kırtık tarafından gelmeden önce Hamalınkırı Sayın Başbakanım Manisalılar böyle bilirler. Hamalınkırı'ndan aşağı bir sallandık buraya 10 kilometre. Yollarımız kesildi, insan seli vardı, araçlar gidemiyordu. Gözyaşları içinde rabbimize hamd ettim" diye konuştuktan sonra gözyaşlarını tutamadı. 

 

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