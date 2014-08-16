Bülent Arınç: 2015 seçimlerinden sonra başkanlık sistemine geçmeyi düşünüyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Türkiye’de bugüne kadar parlamenter sistemin yarım yamalak uygulandığını savunarak, "Halkın yüzde 52’sinin oyu ile gelmiş bir Cumhurbaşkanı adeta yarı başkanlık sistemine doğrudan geçmiş gibidir" dedi. Arınç, “2015 seçimlerinden sonra anayasa değişikliğine giderek başkanlık sistemine geçmeyi düşündüklerini” açıkladı.

Kuzey Irak’tan yayın yapan Rudaw TV’ye konuşan Arınç, Irak’ta yaşanan olayların eski Başbakan Nuri Maliki’nin politikalarından kaynaklandığını anlatırken, "Biz Irak halkı ile dayanışma içindeyiz. Orada terör ve şiddet istemiyoruz" dedi.

İhsan Dörtkardeş’in DHA’da yer alan haberine göre, Arınç, Irak ve ‘Kürdistan’ olarak nitelendirilen Kuzey Irak’taki olaylar nedeniyle üzgün olduklarını vurgularken "Petrol kuyularının, bazı stratejik yerlerin ele geçirilmesi, Türkiye’yi fevkalade ilgilendiren konular" dedi.

Irak’ta olayların eski Başbakan Maliki’nin mezhepçi politikası olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şöyle devam etti:

"Şimdi çok şükür çok bir uyanış var Irak’ta. Kürtler, Cumhurbaşkanı’nı seçti. Yeni Cumhurbaşkanı Fuad Mahsum bildiğim kadarıyla çok olumlu bir insan. Sünniler, Parlamento Başkanı’nı seçti. Başbakanlık için Abadi isabetli bir karardır. Bir an önce yönetimini kurmalıdır. Biz Irak halkı ile dayanışma içindeyiz. İnancı ne olursa olsun hepsi bizim kardeşimizdir. Orada terör ve şiddet istemiyoruz.

‘2015 seçimlerinden sonra başkanlık sistemi’

Türkiye’de geçen Pazar günü halk oylaması ile ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığını ifade eden Arınç, bugüne kadar parlamenter sistemin yarım yamalak uygulandığını ifade ederken, "Halkın yüzde 52’sinin oyu ile gelmiş bir Cumhurbaşkanı adeta yarı başkanlık sistemine doğrudan geçmiş gibidir" dedi. Hükümet’in 2015 seçimlerinden sonra anayasayı değiştirerek, başkanlık sistemine geçeceğini söyleyen Bülent Arınç, "Bu anayasada başkanlık sistemlerinden herhangi birisini, Türkiye için daha iyi yönetilebilir bir sistem olarak düşündüğümüz için, düşüneceğiz" deyi konuştu.

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında parti başkanlığından dolayı gerginlik olduğuna yönelik iddiaların asılsız olduğunu ekledi.