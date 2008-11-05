Bülen Ecevit ölümünün 2. yılında anıldı

Türk solunun efsane isimlerinden Bülent Ecevit, ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit için ölümünün ikinci yıl dönümünde, Devlet Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni gerçekleştirildi. Buradaki törene, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, parti yöneticileri, vatandaşların yanı sıra, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun başta olmak üzere partililer ve sevenleri katıldı.



Ecevit'in kabrine karanfiller bırakan DSP Genel Başkanı Sezer, burada kısa bir konuşma yaptı. Ecevit'in yaşamını yitireli iki yılın geride kaldığını hatırlatan Sezer, günün koşullarında Ecevit'e ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ecevit'in ışığını sonsuza kadar söndürtmeyeceklerini ifade eden Sezer, "Nur içinde yatsın. Tüm Türk milleti, biliyorum ki ona dua ediyor" dedi.

Törende, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da bir konuşma yaptı. Denktaş şunları söyledi:

"Bugün buradaysam Kıbrıs'da Türklük devam ediyorsa rahmetli Ecevit'in 'emperyalizm ne der' düşüncesine kapılmadan, milli adlettiği Kıbrıs davasında milli kararı korkusuzca verip barış harekatını başlatmış olmasındandır. Nur içinde yatsın"

Ecevit'in kabri başındaki törene geçen yıl olduğu gibi Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit yine katılmadı. Konuşmaların ardından, Ecevit için dualar okundu, güvercinler uçuruldu.

