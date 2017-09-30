Buldukları cismi kurcalayan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi\'nde bulup kurcaladıkları cismin patlaması sonucu 7 yaşındaki Umut Kozay öldüi, kardeşi 6 yaşındaki Erhan Kozay ise yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında İlçenin Eski Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oynayan Umut ile kardeşi Erhan Kozay, bulup kurcaladıkları cisim ellerinde patladı. Meydana gelen patlama Kozay kardeşler yaralandı. Çağrılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Umut Kozay kurtarılamadı, kardeşi Erhan Kozay\'ın tedavisi sürüyor.