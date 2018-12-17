Bulduğu yavru sincaplara sahip çıktı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Übeydullah Kartal, ceviz toplamak için gittiği köyde bulduğu 3 yavru sincaba evinde bakıyor. Ceviz ve fındıkla beslenen sincaplar, ailenin neşe kaynağı oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne Ekim ayında ceviz toplamaya giden Übeydullah Kartal, bölgede yavru sincaplar olduğunu gördü. Aynı yerde 2 yavru sincabın ölmüş olduğunu gören Kartal, sağ kalan 3 yavru sincabı ise eve getirdi. Kartal, evinde sincapları ceviz ve fındıkla besliyor. Ev ortamına alışan yavru sincaplar, kısa sürede ev halkının da neşe kaynağı oldu. Yavru sincaplara çok alıştığını belirten Kartal , \"Köye ceviz toplamaya giderken halsiz durumda olan 3 yavru sincap ile o yavruların yanında ölmüş 2 yavru sincap gördüm. Sincapların durumu iyi değildi, çok halsizdiler. Orada bırakmak istemedim. Evime getirdim. Sürekli ceviz ve fındık vererek, beslemeye başladım. Sincapların durumu şimdi iyi\" diye konuştu.

Yavru sincapların evin neşe kaynağı olduğunu belirten Kartal, \"Ailece bu sincaplara çok alıştık. Evin içinde dolaşıyorlar, çocuklarla oyun oynuyorlar. Fakat onların hayatta kalmaları ve beslenmeleri için aldığım ceviz ve fındıklar çok pahallı. Sincapları, hayatta kendi hallerinde yaşayabilecek düzeyde oldukları zaman yani ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğaya salacağız\" dedi.



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