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Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey İlçesi'nde aşçı Halis Batıbey, parkta bulduğu cüzdanı polis karakoluna götürerek dürüstlük örneği sergiledi

13 Eylül 2017 17:24

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey İlçesi\'nde aşçı Halis Batıbey, parkta bulduğu cüzdanı polis karakoluna götürerek dürüstlük örneği sergiledi.
Karacabey’de bir kum ocağında aşçı Halis Batıbey, çocuğunun parkta oynarken gözlüğünü kaybettiğini öğrenince gözlüğü aramaya gitti. Gözlüğü ararken parkta bulunan bankın kenarında bir cüzdan gördü. Telefonla durumu yanında çalıştığı işyeri sahibi Mevla Subaşı’ya anlattı. Subaşı bulduğu cüzdanı Karacabey Polis Karakolu’na götürdü. Karakoldaki incelemede cüzdanın Ali Ertaş’a ait olduğu anlaşıldı. Cüzdanda, 4 bin 355 TL nakit para, 50 bin TL değerinde 4 adet çek ve çok sayıda kredi kartı olduğu belirlendi. Telefonla kendisine ulaşılan Ali Ertaş karakola gidip cüzdanını Mevla Subaşı’ndan teslim aldı. Ali Ertaş’ın bu örnek davranıştan ötürü gözleri dolarken, şöyle dedi:
“Arkadaşlarla akşam parkta oturduk. Sonrasında evime gittim. Cüzdanım düşmüş ama farkında değildim. Bugün beni emniyetten aradılar. Bu şekilde cüzdanımın kayıp olduğunu öğrendim. İçerisinde nakit para, 4 adet çek ve çok sayıda kredi kartı vardı. Cüzdanımı Halis Batıbey bulmuş ve Mevla Subaşı emniyete götürmüş. Bende cüzdanımı emniyetten teslim aldım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Günümüzde bir sürü dolandırıcılık haberleri okurken, bu tür dürüst insanların aramızda bulunması bize mutluluk veriyor. Bu devirde böyle dürüstlük göz yaşartıcı.”
Halis Batıbey’in çalıştığı kum ocağının sahibi olan ve cüzdanı emniyete götüren Mevla Subaşı ise,” Halis Batıbey’in bulduğu cüzdanı sahibine teslim ettik. Bu konuda kendi personelimle iftihar ediyorum. Bu gibi olaylar su istimal edilmeden hak sahibine teslim edilmesi gerekir. Dinimizin gereği de budur. Çoluk çocuğumuza çalışıp helal ekmek yedirelim” ifadelerini kullandı.

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