T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bulduğu dağ keçisi yavrusuna biberonla süt içirdi

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesine tatile gelen Yücel Yazıcı, yol kenarında bitkin halde dağ keçisi yavrusu buldu

18 Haziran 2018 14:12

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesine tatile gelen Yücel Yazıcı, yol kenarında bitkin halde dağ keçisi yavrusu buldu. Yazıcı, yavru dağ keçisine 6 aylık bebeği Öykü’nün biberonuyla süt içirdi.
Yusufeli ilçesi Boyalı köyünde tatil için, eşi Cansu, kızları Helen (4) ve 6 aylık Öykü ile birlikte gelen Yücel Yazıcı, yol kenarında bitkin halde bir dağ keçisi yavrusu buldu. Bebekleri Öykü’nün biberonu ile süt içirdikleri yavruyu evlerine götüren aile, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Köye gelen ekipler, yavru dağ keçisini teslim aldı. Yavru dağ keçisi ekipler tarafından bakıma alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adem GÜNGÖRYUSUFELİ Artvin DHA ARTVİNin YusufeliYücel YazıcıYazıcıYusufeliBoyalıCansuHelenBebekleriDoğa KorumaMilli ParklarKöyeYavruFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24